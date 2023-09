SPD will Ekel-Platz am Dresdner Hauptbahnhof verschönern

Dresden. Nicht nur optisch, auch olfaktorisch ist der Platz vorm Haupteingang des Dresdner Hauptbahnhofs eher pfui als hui. Der Gestank vorzugsweise an den Brückenpfeilern hinterlassener Notdurft beißt zuweilen in der Nase. „Mich ekelt das an“, sagt SPD-Stadträtin Anna Holowenko, die hier täglich mit dem Rad vorbeifährt. Die Fraktion der Sozialdemokraten im Stadtrat will das aber ändern – und hat jetzt einen Antrag eingereicht, um den Vorplatz mit einer Reihe von Maßnahmen aufzupeppen.

Gemeinhin zählt das Umfeld des Bahnhofs zu den eher weniger schönen Seiten der Stadt. Anders als der Platz vorm Haupteingang, wo die Straßenbahnen der Linien 3 und 8 halten, ist der Wiener Platz Teil des Gesamtkonzeptes Innenstadt. Laut SPD sei eine zeitnahe Umgestaltung geplant. Die Bayrische Straße und der Bereich vorm Hauptportal seien zwar auch Teil einer Entwicklungsstrategie – wobei der Vorplatz laut Anna Holowenko aber nicht vor 2035 angepackt wird. „Das ist mit Blick auf die Buga viel zu spät.“

Zu dunkel, zu viel Dreck

Dabei geht es keineswegs nur um den Pipi-Gestank oder Unmengen Taubenkot, was allen voran für die Fahrgäste an den Straßenbahnhaltestellen eine Zumutung sei. „Viele Reisende wissen gar nicht, wie es von hier aus weitergeht, weil die Beschilderung fehlt“, sagt die Sozialdemokratin. Zudem sei es unter den Eisenbahnbrücken sehr dunkel, weshalb sich gerade in den Abendstunden viele Menschen hier auch nicht sicher fühlten. Der Altstädter SPD-Stadtbezirksbeirat Lutz Hoffmann verweist darüber hinaus auf übervolle Papierkörbe und viele, kreuz und quer abgestellte Fahrräder, die den Weg versperren.

In ihrem Antrag für den Stadtrat hat die SPD ein Dutzend Maßnahmen aufgelistet, wie die Situation teils schon mit vergleichsweise kleineren Handgriffen verbessert werden könnte. Die Stadt soll demnach in enger Abstimmung mit Bahn und Dresdner Verkehrsbetrieben prüfen, wie die umgesetzt werden können. Auf der Liste stehen eine bessere Beleuchtung, Hinweisschilder, Sitzmöglichkeiten, Platz für Kunst, Pflanzkübel, ein Trinkbrunnen sowie mehr und größere Mülleimer. „Die Umsetzung ist oft gar nicht so teuer“, erklärt Anna Holowenko.

Mobi-Punkt neben dem Eingang

Um das Fahrradchaos zu beseitigen, schlägt die SPD vor, Möglichkeiten zum geordneten Abstellen zu schaffen. Um Platz zu sparen, sei ei­ne doppelstöckige Anordnung von Fahrradständern denkbar, sagt Lutz Hoffmann. Ein wichtiger Punkt im Antrag ist zudem die Sperrung der Pflasterstraße vorm Eingang für Au­tos, mit Ausnahme von Taxis, Rettungs- und Lieferfahrzeugen. Auf den eher selten genutzten Parkplätzen neben dem Eingang könnte aus Sicht der Sozialdemokraten ein Mobi-Punkt eingerichtet werden.

Dass der umgestaltete Bereich auch die Drogenszene vom Wiener Platz anlocken könnte, ist den Antragsstellern bewusst – was aber kein Argument sei, nichts zu unternehmen. Der Antrag fordert auch ein Sicherheitskonzept, das gemeinsam mit der Polizei erarbeitet werden soll. Dabei, so heißt es, soll die Einrichtung einer Citywache im Bahnhofsumfeld geprüft werden.

Dresdner können Wünsche äußern

Das Problem mit dem Uringeruch lässt sich freilich so allein nicht lösen. „Hier fehlen öffentliche, kostenfrei nutzbare Toiletten“, erklärt Lutz Hoffmann. Die SPD wolle deshalb zum jüngst erst vorgestellten Toilettenkonzept der Stadt einen entsprechenden Antrag stellen.

Um weitere Ideen für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes zu sammeln, sind die Sozialdemokraten am 21. September zwischen 16 und 18 Uhr mit einem Infostand vor Ort. Darüber hinaus können übers Internet Vorschläge gemacht werden. Der jetzt eingereichte Antrag für den Stadtrat wird zunächst erst durch verschiedene Gremien wandern. Die SPD rechnet damit, dass darüber frühestens im kommenden Frühjahr abgestimmt werden wird.

DNN