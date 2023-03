﻿Dachschaden am Hauptbahnhof Dresden: Bahn packt nächste Etappe bei Sanierung an

Die Erneuerung des kaputten Dachs des Dresdner Hauptbahnhofs geht in die nächste Runde. Alte Fehler will die Bahn dabei vermeiden.

Dresden. Über den Winter ruhten die Arbeiten, doch nun wird am Dresdner Hauptbahnhof wieder kräftig angepackt: Die Sanierung des maroden Dachs geht in die nächste Runde. Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr und der Erneuerung der Membranen rund um das Empfangsgebäude wollen die Fachleute in den nächsten Monaten nun den mittleren Teil der großen Hallen neu bespannen. Dazu wird in diesen Tagen auf dem Wiener Platz zunächst ein großer Kran aufgestellt.

Bei der Baugerätschaft handelt es sich laut Bahn um einen 69 Tonnen schweren und 42 Meter hohem Mobilkran. Ein solches Fahrzeug kam bereits vergangenes Jahr zum Einsatz. Insgesamt wollen die Bauar­beiter dieses Jahr weitere 14 000 Quadratmeter der lichten, aber leider nicht mehr ganz dichten Glasfasermembran austauschen. Begonnen wird damit auf der zur Stadt hingewandten Seite des Bahnhofs, be­vor die Baustelle voraussichtlich ab Juli auf die Südseite wechselt. Dazu wird dann auch auf der Bayrischen Straße ein Raupenkran aufgestellt, um die Membranen und andere Materialen in luftige Höhe zu hieven.

Zweiter Abschnitt dauert bis Ende Oktober

Die Spezialisten werden direkt auf den alten Membranbahnen die neuen ausrollen und montieren. Danach wird die alte und verschlissene Abdeckung entfernt. Spürbare Auswirkungen auf den Zugverkehr im Hauptbahnhof wird es nicht geben, lediglich einige Gerüste werden auf den Bahnsteigen errichtet. Bis Ende Oktober, so das Ziel der Bahn, soll der mittlere Abschnitt fertig sein.

Aus der Luft sind die Ausmaße des Dachs gut zu erkennen. Die Größe von 3,3 Hektar entspricht in etwa der des vom Hauptbahnhof nicht weit entfernten Beutlerparks in der Südvorstadt. © Quelle: Archiv/Jürgen-Michael Schulter

Das ursprüngliche, preisgekrönte und nach Plänen des britischen Stararchitekten Sir Norman Foster errichtete Membrandach war allen voran in den frostigen Monaten Ende 2010 und Anfang 2011 durch gewaltige Schneemassen beschädigt worden. Die weiße Pracht war dort, wo die Glasfasermembranen an den stählernen Dachkonstruktionen zu Trichtern zusammenlaufen, hineingerutscht – was zu großen und unschönen Rissen führte, die in der Folge notdürftig geflickt wurden.

Bahn will alte Fehler vermeiden

Äußerlich wird sich das neu montierte Dach vom alten nicht unterscheiden, denn das Material ist exakt das gleiche. Aber: Um erneute Schäden durch Schnee zu vermeiden, werden die Trichter mit sogenannten Skylights abgedeckt. Diese sind von unten praktisch nicht zu sehen und können eine Last von bis zu 33 Tonnen abhalten. 18 dieser Skylights müssen montiert werden, dieses Jahr werden acht verbaut. Die ersten werden Angaben der Deutschen Bahn zufolge bereits im März am Boden vorbereitet und mit dem Kran aufs Hallendach gehoben.

Dass die Bauleute nicht hintereinander weg die Bahnen aufziehen, sondern die Arbeiten in drei Etappen erfolgen, ist ei­ner besonderen Eigenheit der Glas­fa­ser­­membranen geschuldet. Denn die Verarbeitung des Gewebes ist nur bei bestimmten Temperaturen möglich. Die kalte Jahreszeit scheidet dafür aus.

40 Tonnen Sondermüll

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 2025.Unterm Strich müssen 33 000 Quadratmeter Hallendachabdeckung ausgewechselt werden. Das entspricht in etwa der Größe des nicht weit vom Bahnhof entfernten Beutlerparks in der Südvorstadt.

Gesichert und auf unter dem Hallendach gespannten Netzen gehen die Spezialisten ihrer Arbeit nach – während darunter weiterhin die Züge rollen. © Quelle: Archiv/Daniel Schäfer/dpa

Mit der alten Hülle fällt ein großer Batzen Sondermüll an. Zwar ist die Dachhaut mit 0,8 Millimeter hauchdünn, wiegt je Qua­dratmeter nur etwas mehr als 1,1 Kilo. Addiert kommen trotzdem rund 40 Tonnen zusammen. Weil das Material mit Teflon beschichtet ist, gilt es als gefährlicher Abfall. Ein Großteil wird verbrannt, einige Reste wandern in die Zement- und Beton­pro­duktion.

Sanierung kostet 44 Millionen Euro

Das Hallendach des Hauptbahnhofs hatte einst fast 100 Millionen Euro gekostet. Die Kosten für die Erneuerung beziffert die Bahn auf etwa 44 Millionen Euro. Bezahlt wird die Summe durch die Bahn und den Bund sowie den Freistaat, der sich mit zwei Millionen Euro beteiligt.