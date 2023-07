﻿Diese Handelskette eröffnet an diesem Dienstag einen neuen Markt im Dresdner Hauptbahnhof

Dresden. Neues Geschäft im Dresdner Hauptbahnhof: Auf der früheren Fläche des inzwischen insolventen Schuhhändlers Görtz eröffnet an diesem Dienstag ein neuer Discounter. Die Kette Pepco wird in dem Geschäft unweit der Kopfgleise in der Mittelhalle künftig Mode, Dekoartikel sowie Haushalts- und Spielwaren anbieten. Europaweit betreibt das Unternehmen bereits mehr als 3000 Filialen – und ist aktuell auch in Deutschland auf Expansionskurs.

Vor mehr als 20 Jahren hatte Pepco als ein Ableger eines britischen Unternehmens in Polen seine erste Filiale eröffnet, inzwischen gibt es im Nachbarland mehr als 1200 Geschäfte. Insgesamt ist Pepco heute in 18 europäischen Ländern vertreten und beschäftigt 26 000 Mitarbeiter. In Deutschland gibt es gegenwärtig etwa ein Dutzend Filialen, unter anderem in Meißen und Chemnitz.

Neuer Mieter für weitere leerstehende Flächen

Mit der Neueröffnung von Pepco wird nun eine der derzeit größeren leerstehenden Flächen im Dresdner Hauptbahnhof wiederbelebt. Noch verschlossen sind die Türen der früheren Marché-Fläche und dort, wo sich einst Burger King befand. Für die Räumlichkeiten hat die Bahn allerdings schon einen neuen Mieter gefunden. Die auf Gastronomie an Raststätten, Bahnhöfen und Flughäfen spezialisierte Gesellschaft Areas will drei Millionen Euro in die Filetflächen zwischen den Kopfgleisen und der Kuppelhalle investieren.

In Polen betreibt Pepco bereits mehr als 1200 Geschäfte – wie diese Filiale in Gdańsk (Danzig). © Quelle: Sebastian Kositz

Eigenen Angaben nach möchte die Gesellschaft die in vielen Metropolen vertretene und für ihr Angebot mit italienischen Lebensmitteln bekannte Kette Eataly mit einer Kaffee- und Pizzalounge nach Dresden holen. Darüber hinaus sei ein „neues deutsches Konzept geplant“ und mit Burger King soll das erst jüngst im Bahnhof geschlossene Restaurant des Fastfood-Riesen zurückkehren. Die Eröffnung ist Anfang 2024 geplant.

Podemus zog schon Ende April aus

Mit Podemus war Ende April zudem noch ein weiterer Ankermieter ausgezogen. Für den Biolebensmittelhändler war allen voran die Miete ein Knackpunkt. Für den Betreiber hatte sich der Markt im Dresdner Hauptbahnhof nicht gerechnet.

