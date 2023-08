Hauptbahnhof Dresden komplett dicht: Massive Zugausfälle am Freitag und am Wochenende

Dresden. Wegen Bauarbeiten müssen sich Bahnreisende in den kommenden Tagen in und um Dresden auf massive Einschränkungen einstellen. An diesem Freitag wird der Dresdner Hauptbahnhof komplett für den Nah- und Fernverkehr gesperrt und auch an den beiden Tagen des Wochenendes wird es zahlreiche Ausfälle geben. Die DNN erklären, was gebaut wird und welche Folgen das für die einzelnen Verbindungen im Bahnverkehr hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier wird gebaut: Gleise vorm Hauptbahnhof werden erneuert

Bereits seit Anfang des Jahres lässt die Bahn die Schienenkreuzung vor dem Dresdner Hauptbahnhof sanieren. Dort, wo sich die Schienen aus Chemnitz mit denen aus den Richtungen Leipzig, Berlin und Görlitz vereinen, will das Unternehmen bis Ende 2026 die maroden Gleise und Brücken in einzelnen Etappen erneuern. Zudem werden die Schienenstränge neu sortiert – mit dem Ziel, das dort künftig Züge schneller fahren können, was unterm Strich auch mehr Verkehr ermöglicht.

Der konkrete Anlass: Stellwerk muss abgeschaltet werden

Damit künftig mehr Züge durch das Nadelöhr passen, muss aber auch das dafür zuständige elektronische Stellwerk erweitert werden. Das benötigt mehr Strom – was Ar­­beiten an der Energieversorgung der Anlage nach sich zieht. Während daran geschraubt wird, muss das Stellwerk abgeschaltet werden, weshalb auch keine Züge mehr im Hauptbahnhof fahren können. Darüber hinaus will die Bahn am Wochenende das neue elektronische Stellwerk Bad Schandau Ost in Betrieb nehmen. Auch im oberen Elbtal wird schon länger und in Etappen an den Gleisen gebaut. Die Inbetriebnahme des Stellwerks dort wird nun ebenso von Freitag bis Sonntag eine Sperrung der Strecke nach Tschechien mit sich bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Folgen: Ausfälle, längere Fahrtzeiten und Ersatzverkehr

Die Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofs und der Strecke im Oberen Elbtal hat für Fahrgäste massive Folgen. Rund um den Hauptbahnhof fallen am Freitag, 25. August, alle Züge aus – und auch am Wochenende, 26. und 27. August, enden und starten viele Verbindungen an anderen Bahnhöfen. Wegen der Sperrung im Elbtal wird sich darüber hinaus von Freitag bis Sonntag auch auf den Gleisen zwischen Bad Schandau und Grenze kein Rad mehr drehen. Bahnreisende müssen stattdessen auf Ersatzbusse umsteigen – oder können in Dresden alternativ auch die Straßenbahnen nutzen (gültiges Ticket vorausgesetzt). Außerdem müssen sich Bahnreisende auf veränderte Abfahrts- und Ankunftszeiten einstellen. Empfohlen wird, sich vorab übers Internet oder Servicehotlines zu informieren. Die Bahn will vor Ort außerdem zusätzliches Servicepersonal einsetzen.

Der Eurocity nach Berlin und Prag: Drei Tage Busse bis Ústí

Die Arbeiten am Hauptbahnhof und im Oberen Elbtal treffen die Fernzüge von Prag über Dresden nach Berlin gleich doppelt: Von Freitag bis Sonntag fahren zwischen Dresden-Neustadt und Děčín keine Eurocitys. Zwischen Dresden und Ús­tí nad Labem pendeln derweil Busse. Die halten am Hauptbahnhof an der Haltestelle an der Strehlener Straße.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Intercitys nach Hannover und Köln: Abfahrt ab Neustadt

Die IC von Dresden über Leipzig, Hannover und Köln bis Stuttgart werden ebenfalls von Freitag bis Sonntag nicht den Hauptbahnhof ansteuern. Die IC beginnen und enden indes am Neustädter Bahnhof.

Der ICE nach Frankfurt: Am Freitag nicht bis Hauptbahnhof

Die ICE von Dresden nach Frankfurt beziehungsweise bis nach Wiesbaden werden nur am Freitag von den Bauarbeiten betroffen sein. Am 25. August starten und enden diese am Bahnhof Dresden Neustadt.

Die S 1: Ausfälle in Dresden und hinter Bad Schandau

Die S-Bahn-Linie 1 ist ebenso doppelt betroffen. Am Freitag verkehren die Züge nicht zwischen Neustadt und Reick. Stattdessen fahren Busse. Von Freitag bis Sonntag fallen die Züge der S 1 zudem zwischen Bad Schandau und Schöna aus. Als Ersatz dafür pendeln zwischen Bad Schandau und Schmilka Busse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die S 2: Ausfall zwischen Dresden-Neustadt und Reick

Auch die Züge der S 2 fallen am Freitag zwischen Neustadt und Reick aus. Auch hier können Fahrgäste auf die Ersatzbusse umsteigen.

Die S 3 und Züge nach Chemnitz: Fahrt ab Dresden-Plauen

Gerade eben hat die Bahn das zweite Gleis des neu gebauten Bahnhofs Dresden-Plauen in Betrieb genommen – von Freitag bis Sonntag wird der Halt im Süden der Stadt nun zum Start- und Endbahnhof der Züge von und nach Südwestsachsen. Das betrifft die Züge des RE 3 (nach Hof), der RB 30 (bis Zwickau) und der S 3. Zwischen Hauptbahnhof und Dresden-Plauen rollen Busse als Ersatz.

Die S 8: Am Freitag nur bis Dresden-Neustadt

Die S-Bahn-Linie 8 ist ebenfalls nur am Freitag von den Arbeiten betroffen. Die Züge aus Kamenz enden bereits am Neustädter Bahnhof und starten auch von dort wieder in Richtung Radeberg und Lessingstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Züge in Richtung Oberlausitz: Umstieg in die S-Bahn

Die Züge von Dresden nach Görlitz und Zgorzelec sowie nach Zittau und Liberec starten und enden bereits seit 19. August in Dresden-Neustadt. Das wird so bis Sonntag gelten. Für die Fahrt von und ab Hauptbahnhof empfiehlt die Bahn, die S-Bahnen zu nutzen. Wenn auch diese am Freitag nicht fahren, können Reisende Ersatzbusse nutzen.

Lesen Sie auch

Der Regionalexpress nach Leipzig: Endstation Neustadt

Währen der Komplettsperrung des Hauptbahnhofs fahren am Freitag auch die Züge des Regionalexpress 50 nur bis zum Neustädter Bahnhof. In den Nächten zu Sonnabend und zu Sonntag fallen einzelne Verbindungen zwischen Dresden-Mitte und Hauptbahnhof aus. Wegen der Arbeiten im Elbtal entfallen die an den Wochenenden bis nach Schöna verlängerten RE 50 zwischen Dresden Hauptbahnhof und Schöna.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Züge nach Elsterwerda: Start und Ziel in Friedrichstadt

Wegen der Arbeiten an der Gleiskreuzung fahren die Züge der RB 31 derzeit ohnehin schon nicht mehr bis Hauptbahnhof – sondern starten ab Neustädter Bahnhof und fahren von dort über Friedrichstadt in Richtung Brandenburg. Am Freitag starten und enden die Züge allerdings in Friedrichstadt. Zwischen dieser Station und Dresden-Neustadt fahren indes Busse im Ersatzverkehr.

Die Züge nach Hoyerswerda und Cottbus: Umstieg in Coswig

Die Regionalexpresslinien 15 (Hoyerswerda) und 18 (Cottbus) starten und enden derzeit wegen der Bauarbeiten am Gleisdreieck ebenfalls schon nur in Dresden-Neustadt. Am Freitag starten und enden die Fahrten in Coswig. Als Ersatz bis Bahnhof Neustadt verweist die Bahn auf die Züge des RE 50 (Leipzig).

Die Nationalparkbahn: Ausfälle in Richtung Děčín

Die Sperrung im oberen Elbtal hat auch Folgen für die Nationalparkbahn, die von Rumburk über Sebnitz und Bad Schandau nach Děčín fährt. Von Freitag bis Sonntag rollen auf dem Abschnitt zwischen Bad Schandau und Děčín Busse statt Züge. Am Sonnabend und Sonntag fallen die Wanderexpress-Züge zwischen Dresden und Děčín aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet bahn.de, trilex.de, mitteldeutsche-regiobahn.de

Servicenummer der Deutsche Bahn Tel. 030 29 70

DNN