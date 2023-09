﻿Hauptbahnhof Dresden: Burger King ist wieder da

Dresden. Anfang des Jahres hatte Burger King im Dresdner Hauptbahnhof dichtgemacht – doch nun ist das Schnellrestaurant zurück. Am Donnerstagvormittag hatten die Mitarbeiter die Türen an alter Stelle in der Kuppelhalle wieder geöffnet. Auf Dauer wird die Filiale dort jedoch nicht bleiben. Denn die neuen Gastronomie-Pläne für den Hauptbahnhof sehen für Burger King in einigen Monaten einen Umzug vor.

Bereits vor Burger King war seinerzeit mit dem Marché-Restaurant der große Gastronomieanbieter am Hauptbahnhof ausgezogen. Für die früheren, aneinanderliegenden Flächen von Marché und Burger King konnte die Bahn schließlich das weltweit agierende Unternehmen Areas als neuen Mieter gewinnen. Die Gesellschaft ist spezialisiert auf Gastronomie an Raststätten, Flughäfen und Bahnhöfen und ar­beitet dabei eng mit bekannten Ketten wie Nordsee, Kamps oder Burger King zusammen. Auf der freien Fläche zwischen Kuppelhalle und Kopfgleisen möchte Areas drei neue Restaurants ansiedeln.

Unternehmen investiert drei Millionen Euro

Burger King ist dabei einer der Anbieter. Zudem plant Areas, die auf italienische Lebensmittel spezialisierte und weltweit in vielen Metropolen vertretene Kette Eataly mit einer Kaffee- und Pizzalounge nach Dresden zu holen – und ein Restaurant mit deutscher Küche zu eröffnen. Für den dazu nötigen Umbau der Flächen möchte Areas etwa drei Millionen Euro investieren.

Die anderen beiden neuen Einrichtungen werden voraussichtlich 2024 eröffnen. Und bis dahin wird Burger King im Hauptbahnhof noch einmal umziehen müssen. Denn in dem Bereich in der Kuppelhalle will Areas das Restaurant mit der deutschen Hausmannskost unterbringen. Der Fast-Food-Anbieter werde nach dem Umbau mit einer Filiale „in neuem Look im vorderen Bereich nahe der Gleise an den Start gehen“, erklärt Silvia Stoppa, die Marketingchefin bei Areas.

Frühere Podemus-Fläche könnte aufgeteilt werden

Während mit den neuen gastronomischen Anbietern die Bahn endlich wieder Leben auf die weiträumige Fläche in bester Lage bringt, ist derzeit noch ungewiss, wie es mit den früheren Räumlichkeiten von Podemus im Durchgang zwischen der Kuppelhalle und dem Ausgang an der Bayrischen Straße weitergeht. „Wir befinden uns im Gespräch mit mehreren Interessenten“, so ein Sprecher der Bahn auf Anfrage. Eine Option sei, die Fläche aufzuteilen. Gegenwärtig werde „eine optimale Flächenaufteilung per Machbarkeitsstudie“ geprüft. Der Bio-Markt hatte im April dieses Jahres seine Filiale am Dresdner Hauptbahnhof geschlossen.

