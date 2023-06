Die Bahn lässt bis 2025 das verschlissene Dach des Dresdner Hauptbahnhofs sanieren. Die Bayrische Straße muss deshalb jetzt halbseitig gesperrt werden.

Dresden. Abschnitt um Abschnitt lässt die Deutsche Bahn das marode Dach des Hauptbahnhofs sanieren, tauschen Fachleute in luftiger Höhe die alten, verschlissenen Membranen gegen neue aus. Seit Frühjahr liefen die Arbeiten im mittleren Abschnitt auf der zur Prager Straße hingewandten Seite, in Kürze greifen die Bauleute dann von der Südseite an. Deshalb muss ab Montag die Bayrische Straße halbseitig gesperrt werden.