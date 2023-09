Hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert zu viel Macht?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

war es richtig, Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Verantwortung für die Finanzen zu übertragen? Die SPD war schon immer dagegen, dass ihr Parteifreund Peter Lames aus dem Rathaus komplimentiert wurde. Aber auch Stadträten anderer Fraktionen kommen Zweifel.

Finanzpolitische Kreativität: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (Mitte) bei der Vorstellung der Pläne für das Flusswasserwerk mit Sachsen Energie-Chef Frank Brinkmann (links) und Staatsminister Oliver Schenk. © Quelle: Oliver Killig

Hilbert muss viele Löcher stopfen, und das tut er sehr kreativ, wie Linke-Stadtrat Tilo Kießling meint. Ein Millionenloch bei der Stadionfinanzierung für Dynamo Dresden? Stopft der OB mit Mitteln aus der Förderung für Großveranstaltungen. Geld für das neue Flusswasserwerk? Nimmt Hilbert aus dem Fonds für die sichere Energieversorgung der Stadt.

Es grummelt im Stadtrat, aber das Gegenmittel heißt laut Kießling: Ein selbstbewusster Stadtrat, der nicht alles mit sich machen lässt. Ein Wunschtraum in diesem zerstrittenen Gremium mit acht Fraktionen. Das weiß Hilbert nur zu genau. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Zu viel Macht in den Händen eines Einzelnen ist nie gut. Wir waren nie damit glücklich. Tilo Kießling Stadtrat Die Linke zum Umgang des Oberbürgermeisters mit dem Geld der Stadt

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Enrico Werner ist Servicefahrer und kümmert sich um Mobibikes in Dresden. Nicht immer stehen die Räder dort, wo sie hingehören. © Quelle: Anja Schneider

Wild abgestellte Mobibikes in Dresden: „Ich weiß nicht, was manche Leute im Kopf haben“

Die DVB haben das Netz aus Mobipunkten in den vergangenen Jahren erweitert. Zugleich gab es Kritik an falsch abgestellten Leihrädern. Was ein Servicefahrer in Dresden erlebt. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 24.09.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Verpflichtende Sprachtests bei Schulkindern: „Sonst geht die Schere immer weiter auf“

Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, in Bayern verpflichtende Sprachtests bei Vierjährigen einzuführen. Der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes spricht von großen Unterschieden zwischen den Schülern. Die Tests und frühkindliche Förderung sollen zu mehr Chancengerechtigkeit führen. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Samstag 14.30 Uhr: Umzug des August Theaters - Das August Theater nimmt am Samstag im sanierten Theatersaal im weitgehend generalüberholten Rathaus Pieschen den Spielbetrieb wieder auf. Der Umzug erfolgt festlich und startet 14.30 Uhr in der Interimsspielstätte im Kulturhafen in der Leisniger Straße 53.

Sonntag ab 8.30 Uhr: Sportscheck Run Dresden - Zum 15. Mal fällt der Startschuss für den Lauf. Es stehen zwei Disziplinen zur Auswahl: 5 km und 10 km. Alle Läufer treffen sich auf dem Altmarkt im Start- und Zielbereich. Für die Kinder steht ein Bambini und Kids RUN auf dem Programm.

Wer am Wochenende wichtig wird

Dynamos Sturmtank Stefan Kutschke (l.) hat mit der ungewohnten Anstoßzeit am Sonntag kein Problem, verriet er am Mittwoch beim öffentlichen Training den anwesenden Medienvertretern. © Quelle: Jochen Leimert

Am Sonntag steht Dresdner Fußballfans ein erster Saisonhöhepunkt ins Haus: Das Sachsenderby Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Die Anstoßzeit ist ungewöhnlich. Der Ball im Harbig-Stadion rollt erst 19.30 Uhr.

Dynamo Dresdens Kapitän Stefan Kutschke sagt, bis zur Seitenwahl sei alles entspannt. Danach geht es zwischen beiden Spitzenteams zur Sache. Wer nicht im ausverkauften Stadion sein kann: Das Spiel wird live bei Magenta Sport und im MDR übertragen. DNN.de begleitet die Partie im Liveticker.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Der demokratische Senator John Fetterman geht zu den alten Senatssälen, um zusammen mit anderen Senatoren den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kapitol der Vereinigten Staaten zu treffen. © Quelle: picture alliance / Jack Gruber-USA TODAY

...kurze Hosen im US-Kongress

In Washington gibt es zur Zeit nur ein Aufregerthema: Die Lockerung des Dresscodes im ehrwürdigen Senat. Der Demokraten-Politiker John Fetterman genießt demonstrativ die neue Freiheit zum Schlabberlook. Nicht nur die Republikaner sind empört. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN