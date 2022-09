﻿Hat Dresden die Chance auf einen neuen Welterbetitel?

Bekommt Dresden noch einmal einen Weltkulturerbetitel? Seit 2011 bemüht sich eine Initiative um Aufnahme der Gartenstadt Hellerau ins Welterbe. Jetzt ist der 2012 gegründete Förderverein den ersten Schritt ins Stadtzentrum gegangen.

Dresden. Hellerau bewegt sich das erste Mal in die Innenstadt. „Das ist unser erster Schritt ins Zentrum“, sagt Anette Hellmuth vom Förderverein Weltkulturerbe Hellerau. Weltkulturerbe will die Gartenstadt werden, der Förderverein hat in einer Ausstellung im Zentrum für Baukultur im Kulturpalast zusammengefasst, warum er sich um den Titel bewirbt, der in Dresden durchaus eine Vorgeschichte hat. Das Dresdner Elbtal war Weltkulturerbe, bis die Unesco 2009 Dresden den Titel wegen des Baus der Waldschlößchenbrücke aberkannte.

Seit 2011 stellt eine Initiative die Einzigartigkeit von Hellerau ins Zentrum eines Welterbeantrags, seit 2012 ist die Initiative als gemeinnütziger Verein tätig. „Wir beziehen die Einwohner von Hellerau ein. Das ist sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist es, dass unsere Bewerbung allen Einwohnern in Dresden präsent ist.“ Der Stadtrat hat sich einstimmig zur Bewerbung von Hellerau bekannt, die Gartenstadt hofft darauf, auf der sogenannten Tentativliste des Bundes zu landen. Wer auf dieser Liste erscheint, hat die Chance, den Titel verliehen zu bekommen – einmal im Jahr zieht eine Stätte auf der Tentativliste das große Los. Danach bewertet die Unesco auf internationaler Ebene den Antrag.