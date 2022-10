﻿Dresdner Baubürgermeister kündigt Strafanzeige gegen Vizechef der Obdachlosenhilfe an

In einem Post im Netz fühlt sich der Dresdner Baubürgermeister Stephan Kühn durch Uwe Riedel verunglimpft. Wegen Hasskommentaren war der Vize der Dresdner Obachlosenhilfe bereits vor zweieinhalb Jahren verurteilt worden.

Stephan Kühn fühlt sich beleidigt – und kündigt deshalb Strafanzeige an.

Dresden. Bereits vor zweieinhalb Jahren hatte das Amtsgericht den Vizechef der umstrittenen Dresdner Obdachlosenhilfe wegen Beleidigung zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt – nun droht Uwe Riedel neuer juristischer Ärger. Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hat jetzt eine Anzeige gegen Uwe Riedel angekündigt, nachdem ihn dieser im Netz als "Grüner Faschist" bezeichnet haben soll.

Am Wochenende war auf dem Facebook-Profil von Uwe Riedel ein Medienbericht über die geplanten neuen Radstreifen auf der Bautzener Straße geteilt worden. Kommentiert wurde der Post mit "Straßenrückbau Dresden" und einem offenkundig ironischen Dank an Stephan Kühn. Unter einem weiteren Beitrag eines anderen Nutzers, der auf die Äußerungen Uwe Riedels verweist, kündigte Stephan Kühn schließlich an, deshalb Anzeige wegen Beleidigung erstatten zu wollen.

Baubürgermeister lässt klären, wie Anzeige erfolgt

Auf Nachfrage bestätigte Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn dies gegenüber DNN noch einmal. „Da ich nicht als Privatperson, sondern als Baubürgermeister beleidigt wurde, lasse ich gerade klären, wie die Anzeige erfolgt.“

Schon im Prozess im Februar 2020 waren Uwe Riedel zahlreiche rechte Hass-Kommentare in sozialen Netzwerken vorgeworfen worden. Dafür kassierte der Vizechef des Vereins, der hinter der Obdachlosenhilfe steckt, 150 Tagessätze zu je 35 Euro. Unter anderem hatte er laut Anklage Flüchtlinge als "kriminellen Abschaum" bezeichnet, "welcher dringendst" ins Mittelmeer "geworfen werden sollte".

Verein seit seiner Gründung umstritten

In dem Zusammenhang war auch gegen den ersten Vorsitzenden des Vereins, Ingolf Knajder, ebenfalls wegen diverser Hass-Kommentare, ermittelt worden. Dessen Verfahren gipfelte erst vor wenigen Tagen laut einem Bericht der „Sächsischen Zeitung“ in einer Verurteilung un­ter anderem wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe.

Der Verein Dresdner Bürger helfen Dresdner Obdachlosen und Bedürftigen ist seit seiner Gründung umstritten. Kritiker monieren unter anderem rechtslastige Aussagen, die Nähe zu Pegida und erheben den Vorwurf, dass das Bündnis bewusst nur Deutschen helfen wolle. In verschiedenen Medienberichten war zudem immer wieder die Nähe auch zu Akteuren aus der rechtsextremen Szene thematisiert worden.