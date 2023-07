﻿Harley Days Dresden: Das Biker-Event ist aus der Zeit gefallen

Dresden. Warum Motorradfahren? Wegen des Freiheitsgefühls, würden die meisten sagen. Das hat sicher was, so breitbeinig mit 100 Kilo Rindsleder am Körper und Wind im lichten langen Haar den Highway langzubrettern – oder (hust) die Seitenstraße im Wohnviertel. „We wanna be free to do what we wanna do“, heißt es in dem Werbevideo der am Freitag startenden Harley Days in Dresden. Wir wollen machen, was wir wollen. Oder auch: Nach uns die Sintflut!

Hunderte Biker brettern eine Stunde durch die Stadt

Ist ja schön, wenn Biker am Wochenende ihre Megamaschinen vorführen und fast 1000 von ihnen am Sonntag zur einstündigen Parade laut- und vor allem CO2-stark durch die Stadt heizen. Einfach so, zum Spaß, wegen der Freiheit.

Bei mir hat es das Freiheitsfeeling zurzeit echt schwer. Ich bin jung, die Welt steht mir offen. Deshalb hätte ich eigentlich keinen Grund, mich zu beschweren, geschweige denn, den Dresdnern (auch noch!) die Harley Days wegzunehmen.

Doch ich würde gern.

Dürre, Hitze, Wassermangel auch in Dresden: Von wegen Freiheit

Es reicht ein Blick auf die Elbe, da weicht mein Freiheitsgefühl der Angst. Mehr Pfütze als Fluss, dazu immer neue Hitzerekorde, Wasserentnahmeverbote. In meiner Wohnung halte ich es nur noch im Dunkeln aus, im Büro nur mit Klimaanlage. Joggen kann ich nach 9 Uhr vergessen, eine Radtour am Nachmittag sowieso. Zu heiß, zu schwül. Und ja, Wetter ist nicht gleich Klima. Aber dass die Sommer wegen der Klimakrise wohl immer öfter so oder noch extremer ausfallen, bestreitet kaum noch einer.

Um zu erahnen, wie das aussehen kann, reicht ein Blick in meine zweite Heimat Italien. Da kollabiert mancherorts das Stromnetz, weil die Klimaanlagen heiß laufen, vernichtet Dürre die Ernte und Existenz Tausender Bauern.

„Good vibrations“ versus Klimakrise

Die „good Vibrations made in USA“ wollen die Macher der Harley Days am Wochenende nach Dresden bringen. Ob die Menschen im Süden der Staaten die „good vibrations“ bei Temperaturen von zuletzt bis zu 50 Grad noch fühlen?

Es rettet nicht das Klima, wenn wir die Harley Days absagen oder wenigstens die einstündige Abschlussparade. Doch es würde zeigen, dass wir den Ernst der Lage erkannt haben.

