﻿Harley Days Dresden: Na klar! Oder wollen wir alles verbieten?

Dresden. Ich bekenne: Ich habe mit Motorrädern nichts, aber auch gar nichts am Hut. Meine erste und einzige Fahrt auf einem motorisierten Zweirad endete abrupt. Ich stürzte und der Spiegel brach ab. Zu DDR-Zeiten mit Ersatzteilmangel eine Katastrophe für den Besitzer der S 50. Will sagen: Ich habe kein Eigeninteresse, wenn ich sage: Die Harley Days sind wichtig für Dresden.

Die US Car Convention? Abgesagt! Das Elbhangfest? Abgesagt! Die Bunte Republik Neustadt? Abgesagt! Was an Festivals und Festivitäten findet in dieser Stadt eigentlich noch statt? Hier geht es nicht nur um Spaß und Vergnügen, hier geht es um Tourismus. Alle drei abgesagten Veranstaltungen haben Tausende von außerhalb in die Stadt gezogen, die auch die eine oder andere Übernachtung gebucht haben. Die Absagen reißen Lücken in die Buchungsdateien der Dresdner Hotels.

Alles, was dem Tourismus nützt, ist willkommen

Tourismus aber ist ein wichtiger Arbeitgeber, besonders für Menschen ohne Diplom und Doktortitel. Insofern sage ich pragmatisch: Alles, was dem Tourismus nutzt, ist willkommen. Mögen die Harley-Fahrer am Abend ihre Häupter in Dresdner Hotelzimmern betten!

Es gibt einen zweiten Aspekt. Manche Menschen essen einen Eisbecher und sagen hinterher: „Geschmeckt hat es, aber es macht dick!“ Gute Güte, mit dieser Einstellung kann man sich jeden Genuss verleiden. Für einige Menschen ist es aus Gründen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, das höchste Vergnügen, auf einem Motorrad amerikanischer Bauart über die Straßen zu heizen. Ja und? Andere fahren mit Oldtimern durch die Gegend, die verbleites Benzin schlucken. Wollen wir auch die Rallye „Sachsen Classic“ verbieten, weil die nostalgischen Fahrzeuge so stinken? Was ist mit der Formel 1? Wie viel Sprit fressen die Boliden von Max Verstappen und Kollegen?

Ein bisschen Spaß muss sein

Ein bisschen Spaß und Lebensfreude müssen sein, auch in Zeiten von Klimawandel und Endzeitstimmung. Wenn wir uns alles Schöne und Leichte versagen, dann retten wir die Welt und merken es gar nicht, weil wir depressiv geworden sind. Darum lasst sie knattern in Dresden, die Harleys! Der Eisbecher war krass lecker. Punkt!

