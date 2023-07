﻿Harley Days Dresden locken Tausende Motorrad-Fans in die Flutrinne

Dresden. Ein Knattern, Röhren und Dröhnen lag das gesamte Wochenende über dem Ostragehege. Ausladende Motorräder standen dicht an dicht, Metall reflektierte die Sonne (oder setzte am Freitag die abperlenden Regentropfen hübsch in Szene), Menschen in Lederkluft oder Jeans drehten ihre Runden auf schweren Maschinen. In der Flutrinne trafen sich Tausende Motorrad-Fans zu den Harley Days.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Motorrad-Liebhaber unter sich

Seit 2017 findet das Biker- und Musikfestival der US-amerikanischen Marke Harley Davidson in Dresden statt – neben Hamburg als eins von zwei „lizensierten“ Events deutschlandweit. In diesem Jahr feiert der traditionsreiche Motorradhersteller seinen 120. Geburtstag. Aber nicht nur Besitzer der Kultmaschinen waren geladen, sondern ausdrücklich alle Liebhaber von motorisierten Zweirädern. Sie alle konnten im sogenannten Milwaukee Circle ihr eigenes Bike präsentieren – die älteste Maschine stammte aus dem Jahr 1932 –, aktuelle Harley-Modelle probefahren, die Maschinen ihrer „Kollegen“ bestaunen und sich mit allem eindecken, was das Bikerherz begehrt (oder eventuell begehren könnte).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag- und Samstagabend unterhielten Livebands die Gäste mit Rockabilly, Rock’n’Roll, Boogie-Blues und Rock & Metal. Die Musik (und die zwischenzeitlich aufheulenden Motoren) waren bis weit über die Elbe hinweg zu hören.

Schaufahren durch die Stadt

Zum Abschied cruisten am Sonntagmittag gut 800 Fahrerinnen und Fahrer bei einer Parade etwa 20 Kilometer durch die Elbmetropole. „Es würden gerne noch mehr mitfahren, aber die Auflagen erlauben leider nicht mehr“, sagte Sprecher Holger Zastrow. Eskortiert von der Motorradstaffel der Polizei knatterten die Maschinen in Zweierreihen vom Ostragehege übers Terrassenufer zum Schillerplatz, über das Blaue Wunder, die Grundstraße hoch, die Bautzner (Land-)Straße wieder runter und schließlich über Waldschlößchenbrücke, Fetscherstraße, Stübelallee, St. Petersburger und durch die Wilsdruffer Vorstadt wieder zurück zum Messering. Unzählige Schaulustige säumten die Straßenränder. Insgesamt hatten die Veranstalter mehr als 5000 Biker und 15000 Besucher erwartet, die Bilanz steht noch aus.

Kritik von Umweltschützern

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte das Harley-Davidson-Treffen kritisiert. Während man auch in Dresden mit aufeinanderfolgenden Hitzesommern zu kämpfen habe, wirke eine Veranstaltung mit hohen Abgasbelastungen „wie aus der Zeit gefallen“, hatte der Dresdner BUND-Vize Daniel Blume erklärt. Bei den „Harley Days“ gehe es um eine kommerzielle Veranstaltung mit Tausenden Motorrädern in einer überhitzten Stadt, in der Luftschadstoffe ohnehin ein alltägliches Problem seien.

DNN