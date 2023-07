Harley Days Dresden: Aus der Zeit gefallen oder einfach nur geil?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

überhaupt nicht mehr zeitgemäß oder immer noch einfach nur geil? Wenn es um die Harley Days geht, die von heute bis Sonntag in Dresden stattfinden, gehen die Meinungen auseinander - auch in der der Redaktion der DNN.

Am Wochenende finden in Dresden wieder die Harley Days statt, zu deren Abschluss fast 1000 Biker durch die Stadt brettern. © Quelle: Anja Schneider

Laura Catoni meint, dass eine einstündige Rundfahrt durch die Stadt mit den schweren Motorrädern angesichts des Klimawandels einfach nur daneben ist. Auch wenn die Absage allein das Klima nicht retten kann. Aber während das Trinkwasser vielerorts knapp wird und alle unter Hitze ächzen, sei der Verzicht auf so ein Spektakel geboten.

Thomas Baumann-Hartwig hält dagegen. Er sagt: Die Veranstaltung bringt Übernachtungsgäste und Geld in die Stadt, die nach der Pandemie gebeutelte Tourismusbranche brauche auch Events dieser Art. Und Verbote gibt es schon genug.

Viel Freude bei unserem Pro & Contra!

Zitat des Tages

Ich selbst würde aktuell in Kleinmachnow nicht mit dem Hund im Wald spazieren gehen und auch nicht im Gebüsch nach Brombeeren suchen, das gebietet der gesunde Menschenverstand. Heribert Hofer Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wo eine freilaufende Löwin gesucht wird

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Axel Köhler © Quelle: Andre Kempner

Dresdens Musikhochschulrektor Axel Köhler wechselt überraschend nach Stuttgart

Axel Köhler wechselt am Ende seiner Amtszeit als Rektor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden nach Stuttgart. Seine Gründe sind privater Natur. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Moskau lässt die Muskeln spielen: Ein russisches Atom-U-Boot, bestückt mit Marschflugkörpern vom Typ Kalibr, taucht im Schwarzen Meer auf. Das Foto wurde im vorigen Herbst vom russischen Verteidigungsministerium verbreitet. © Quelle: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry

(+) Das Stavridis-Szenario: Kubakrise im Schwarzen Meer?

Russland blockiert zivile Frachter, die jetzt noch ukrainische Häfen anlaufen wollen. Die Nato will sich diesen Eingriff in die Freiheit der Seefahrt nicht bieten lassen, fürchtet aber eine direkte Konfrontation mit Russland. Nach Meinung des früheren US-Admirals James Stavridis muss das Bündnis jetzt trotz aller Bedenken den Rücken gerade machen. Jetzt lesen

Termine des Tages

Oli P.‘s siebtes Studio-Album „Hey Freiheit“ erscheint heute. Bei einem Lied singt auch seine Frau Pauline mit, bei einem anderen Matthias Reim.

14:00 Uhr: Öffnung des Eventgeländes der Harley Days Dresden für Biker & Besucher im Ostragehege. www.harley-days-dresden.de/

21.30 Uhr: Filmnächte am Elbufer - Zum 28. Geburtstag der Kurzfilmnacht am Elbufer gibt es den kurzen Film in all seinen Facetten. Moderation: Falk Töpfer, Live-Musik und Überraschungsgäste! Einlass ab 20 Uhr.

Wer heute wichtig wird

Die Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973) © Quelle: Literaturzentrum Neubrandenburg

Ruhelos, lebenshungrig, wie besessen schreibend: Brigitte Reimann schien zu ahnen, dass sie nicht alt werden würde. Schonungslos kritisch ging die Autorin mit sich und anderen um. Sie hinterließ ein beachtliches Werk, nicht nur literarisch. Sie starb viel zu jung an Krebs - heute wäre sie 90 Jahre alt geworden.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Tierexperten und Polizeibeamte stehen in einem Waldgebiet in Zehlendorf: Berlin und Umland fahnden seit Donnerstagmorgen nach einer Löwin. © Quelle: Annette Riedl/dpa

... eine durchaus ernste Lage: Eine Stadt sucht eine Löwin

Großstadt fahndet nach Großkatze: In Berlin und im Brandenburger Umland hält eine offenbar entlaufene Löwin die Menschen in Atem. Die Chronologie eines Tages im Zeichen der Jagd auf ein Tier, von dem keiner weiß, wo es überhaupt herkommen könnte. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN