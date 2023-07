﻿Dicke Bikes und Rock’n’Roll: Harley Days Dresden stehen bevor

Dresden. Knatternde Motoren, glänzende Maschinen und Rock’n’Roll: Vom 21. bis 23. Juli wird das Festivalgelände im Ostragehege wieder einmal zum Schauplatz der Harley Days Dresden. Dann versammeln sich erneut Tausende Motorradliebhaber in der Landeshauptstadt und feiern die amerikanische Lebensart, den Rock’n’Roll und die wohl berühmteste Motorradmarke der Welt.

120 Jahre Harley-Davidson

Aufgrund des 120. Geburtstages der Marke Harley-Davidson hat sich der Veranstalter in diesem Jahr einige besondere Programmpunkte einfallen lassen. So bekommen Besucher in diesem Jahr auch historische Modelle zu Gesicht – Harleys aus den 50er und 60er-Jahren. Zudem gibt es erstmals einen „Clubstyle-Bereich“, in dem die neue Generation der Harley-Fahrer ihre Maschinen präsentiert. Hier ist alles etwas jünger, flippiger und bunter.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr unter anderem die deutsche Rockband „The New Roses“ und die Rock und Metal Coverband „Audiogun“. Nebenbei gibt es zahlreiche Shows, einen Armwrestling-Wettbewerb und natürlich die Möglichkeit einige Harley-Modelle selbst Probe zu fahren.

Biker Parade am Sonntag

Höhepunkt ist jedoch die Biker-Parade am Sonntag, bei der bis zu 850 Fahrer mit ihren Maschinen durch Dresden düsen. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich zwar nicht anmelden, sollte aber bereits gegen 11 Uhr mit seiner Maschine an der Pieschener Allee bereitstehen. Die genaue Streckenführung wird kurz vor der Veranstaltung auf der Internetseite der Harley Days Dresden bekanntegegeben. Es muss übrigens keine Harley sein. Auch jegliche andere Motorradmarke ist bei der Parade herzlich willkommen.

