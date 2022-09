Seit gut einem Jahr verteidigt Der Meister sein Revier rund um den „Happy Pizza“-Standort am Bischofsweg in der Dresdner Neustadt.

Dresden. Dass man im Sitzen weit kommen kann, hat bereits Kater Fritz bewiesen. Jahrelang animierte der Rotgetigerte von der Pulsnitzer Straße die Neustädter zum Streicheln, Füttern und Fotografieren. Einfach, indem er auf seinen vier Pfoten saß. In seinem Hauseingang, auf der Mauer des Alten Jüdischen Friedhofs, auf der Straße. Manchmal stundenlang, unbeirrt wie ein Stoiker.

Mit Straßenpräsenz zum Starstatus

Jetzt ist Fritz tot, die Neustadt ohne nennenswerte Katzenberühmtheit, könnte man meinen. Doch einen Kilometer Luftlinie – oder 500 Sprünge eines fitten Schmusetigers – weiter, wohnt Der Meister. Allein dass sein Name mit definitem Artikel daherkommt, zeigt, dass es sich nicht um irgendeinen Kater handelt. Vielmehr hat sich der Schwarz-Weiß-Gefleckte, genauso wie Fritz, mit Straßenpräsenz sublokalen Starstatus erarbeitet.

Alle paar Tage bekomme sie ein Selfie von jemandem zugeschickt, der sich mit Dem Meister abgelichtet hat, erzählt die Besitzerin des Katers. © Quelle: privat

Alle paar Tage bekomme sie Selfies von Menschen und Dem Meister vor dem "Happy Pizza"-Laden am Bischofsweg zugeschickt, erzählt die Besitzerin des Katers. Weil sie nicht sicher ist, was ihr Vermieter von Haustieren hält, will sie lieber anonym bleiben. Auch auf Instagram ist Der Meister schon in mehreren Beiträgen aufgetaucht. Das Profil "Dresdenclubmemes" hat den Hype im April in einem Bild zusammengefasst: Eine schwarz-weiße Katze sitzt regungslos auf dem Gehweg herum, umgeben von einer Fotografenschar. Der sinngemäße Bildtitel: "Was zwischenzeitlich bei Happy Pizza geschah."

Das Pflaster vor dem Pizza-Lieferservice am Bischofsweg ist Des Meisters Stammplatz. Wenn er nicht auf dem Gehweg, unter einem geparkten Auto oder auf den Stühlen vor dem Restauranteingang sitzt, hat es sich der Vierbeiner auf dem Radweg bequem gemacht. Heranrollende lassen ihn unbeeindruckt. Stattdessen müssen die Radler zusehen, wie sie vorbeikommen, ohne das Fellknäuel zu touchieren.

„Er ist ein kleiner Macker“

„Er ist ein kleiner Macker“, sagt seine Besitzerin. „Er legt sich sogar mit Hunden an.“ Zwei Herrchen hätten sich deshalb bereits bei ihr beschwert. Dass es ihrem Kater an Scheu fehlt, führt die Neustädterin beinah psychoanalytisch auf dessen Kindheit zurück. „Er kam schon im Alter von fünf Wochen zu mir, nachdem ein Freund ihn aus der Müllsortierungsanlage gerettet hatte“, erzählt die Mittzwanzigerin. „Seitdem sind wir schon viermal umgezogen und das hat ihm nie etwas ausgemacht.“ Ihr Schluss: Der Meister vertraut weniger einem Ort als (jedem) Menschen.

Die Zutraulichkeit des Katers scheint so weit zu reichen, dass er sich auf eine Radtour einlässt. © Quelle: privat

Das würde auch erklären, warum der Kater in seinem guten Jahr am Bischofsweg Bekanntschaft mit den Mitarbeitern sämtlicher Läden in der Nachbarschaft gemacht hat. „Erst heute früh sind wir zusammen über die Straße gelaufen“, berichtet Schauburg-Mitarbeiterin Margit Macielag. Am Hintereingang des Kinos hat sie ein Wasserschälchen für den Vierbeiner platziert. Manchmal, so erzählt sie, als wäre es etwas Verbotenes, schütte sie auch etwas Milch hinein. Ob der Kater schon einmal ins Kino spaziert ist? „Er hat es versucht“, sagt Macielag und verweist darauf, dass Katzen nichts zwischen Popcorn-Spender und Ticketverkauf verloren haben.

„Die Gäste geben ihm gern auch mal was von ihrer Pizza ab“

Auch bei „Happy Pizza“ hätte sich Der Meister beinahe Zutritt verschafft, wie Mitarbeiter Jonas Wenzel erzählt. „Draußen geben wir ihm ab und zu Thunfisch-Reste. Die Gäste geben ihm gern auch mal was von ihrer Pizza ab.“ Dass der Neustadtkater mehrere Futterquellen hat, zeigt auch der Besuch gegenüber. „Wir geben ihm Wasser“, sagt Hüseyin Bilgil von „Öz Nemrut Döner“, „aber nichts zu Essen.“ Das hole er sich stattdessen aus den Mülltonnen des Dönerladens. Man könnte meinen, die jungen Tage in der Müllsortierungsanlage haben dem Magen Des Meisters zu einer gewissen Resistenz verholfen.

Ob sie nicht Angst hat, dass ihr Haustier bei so viel Zutraulichkeit einmal abhanden kommt? „Manchmal schon“, sagt seine Besitzerin. „Er ist sogar schon einmal auf einer Hausparty zwei Straßen weiter aufgetaucht.“ Dass das Fellknäuel von Fremden gestreichelt und fotografiert wird, ist für sie aber kein Problem. „Ich kann das verstehen. In gewisser Weise ist das, was er macht, Performance Kunst.“