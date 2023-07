Handwerksfirmen in Dresden und Region bieten attraktive Ferienjobs

Dresden. In der Online-Börse der Handwerkskammer Dresden können am Handwerk interessierte Schüler derzeit aus 86 Ferienjob-Angeboten in und um Dresden auswählen. Handwerksfirmen wie beispielsweise aus den Bereichen Zahntechnik, Kraftfahrzeugmechatronik oder Konditorei freuen sich über ein paar Wochen Unterstützung, gleichzeitig sammeln die Jugendlichen erste Erfahrungen im Berufsleben und verdienen sich etwas Geld dazu.

„Für die Schüler sind Ferienjobs sowohl eine gute Gelegenheit ihr Taschengeld etwas aufzubessern, als auch, um sich auszuprobieren und zu schauen, ob ein bestimmter Beruf einem liegt“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. „Nicht selten verbinden die Firmen mit den Ferienjobs auch die Hoffnung, dass mancher Schüler Freude am Handwerk findet und später einmal als Auszubildender seine berufliche Karriere im Unternehmen startet.“

Internet: www.hwk-dresden.de/praktikum

