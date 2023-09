Viele Jahre war er als Einzelkämpfer unterwegs, jetzt ist er Unternehmer und leitet zwei Montageteams an. Der Dresdner Frank Panitz weiß: Das Lernen hört nie auf, wenn er für die Zukunft gerüstet sein will.

Dresden. Ein neues Bad in fünf bis zehn Tagen statt in vier bis sechs Wochen. Der Dresdner Handwerkermeister Frank Panitz hat sich darauf spezialisiert und bietet dazu ein spezielles Renovierungssystem an. Wand- und Bodenverkleidungen sowie Duschtassen werden in firmeneigenen Werken in der Schweiz und in Österreich produziert. „Damit können wir individuellen Wünschen und Besonderheiten in den jeweiligen Bädern gerecht werden“, erklärt der 52-Jährige.