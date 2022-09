﻿Feier der Handwerkskammer Dresden: Meisterbriefe in schweren Zeiten

286 Handwerker erhalten am Sonnabend in der Messe Dresden ihre Meisterbriefe. Vom goldenen Boden, der dem Handwerk sprichwörtlich nachgesagt wird, trennen sie mit Blick auf explodierende Energie- und Rohstoffpreise gerade Welten.

In der Messe Dresden richtet die Handwerkskammer am Sonnabend wieder eine Meisterfeier aus, nachdem Corona eine Liveveranstaltung zuletzt verhindert hatte. Festredner 2022 wird Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sein.

Dresden. 286 Absolventen hat der Meisterjahrgang 2022 der Handwerkskammer Dresden. Und nach zwei Jahren Coronapause wird wieder live gefeiert. Doch der Jubel über die bestandenen Prüfungen dürfte gebremst ausfallen. Denn so schön es ist, nach Jahren der Ausbildung unter Pandemiebedingungen endlich den Meisterbrief in Empfang zu nehmen, so problembeladen ist der Blick in die nahe und ferne Zukunft. Handwerk hat goldenen Boden? Klingt gerade wie ein schönes Märchen. Erst Corona, jetzt Krieg – die Preise für Rohstoffe, Logistik und vor allem Energie steigen und steigen, Deutschlands oberster Handwerker, Hans Peter Wollseifer, sagt eine massive Pleitewelle voraus.

Exemplarisch für die Sorgen des Handwerks sind die Bäckereibetriebe. Sie können die enorm gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe nicht mehr an die Kunden weitergeben, schon jetzt sinken wegen der erhöhten Preise die Umsätze. Ein Teufelskreis. © Quelle: Christian Modla

Bei Rettung großer Konzerne Mittelstand nicht vergessen

Sie starten in schwere Zeiten, die 286 neuen Meisterinnen und Meister aus insgesamt 14 Bundesländern, die vom Bäcker über den Kosmetiker bis zum Zimmerer insgesamt 28 Handwerksberufe vertreten. Zu Recht trommelt Dresdens Handwerkskammer-Präsident Jörg Dittrich seit Monaten laut dafür, dass die Politik bei ihren Rettungsaktionen für große Konzerne den Mittelstand nicht vergisst.

Kostendeckel für energetischen Grundbedarf

Dittrich, zugleich Präsident des sächsischen Handwerkstages, warnt, dass fünffach höhere Energiekosten, explodierende Rohstoffpreise und Mindestlohnanhebung die Handwerksbetriebe kaum noch kostendeckend arbeiten lassen. Neben Steuererleichterungen und weniger Bürokratie brauche es einen Kostendeckel für den energetischen Grundbedarf besonders energieintensiver Handwerksbetriebe, auch eine Verlängerung der Laufzeit von Kohlekraftwerken in der Region dürfe bei der Debatte über eine sichere Energieversorgung kein Tabu sein. Außerdem solle der Bund die Vereinfachung der Installation von Solaranlagen und energetischen Sanierungen in sein Pflichtenheft aufnehmen.

Bundesfinanzminister Lindner als Festredner vor Ort

Zwei Adressaten dieser Forderungen werden bei der Meisterfeier am Sonnabend vor Ort sein: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der in Sachen Energie in die gleiche Kerbe haut, und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der FDP-Politiker widmet sich als Gastredner der diesjährigen Meisterfeier dem Thema „Die Zukunft des Handwerks aus dem Blickwinkel der Bundespolitik“.