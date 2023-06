﻿Familienzoff vor Gericht – Angeklagter soll schwangere Stieftochter attackiert haben

Pirna/Dresden. Der 32-Jährige auf der Anklagebank im Dresdner Amtsgericht blickte während der stundenlangen Verhandlung ins Leere, zeigte keine Reaktion. Am 16. Dezember 2022 soll Mohammed I. in einer Wohnung auf der Holbeinstraße in Pirna wesentlich agiler gewesen sein, seitdem sitzt er in U-Haft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tatvorwürfe haben es in sich: gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, versuchter Schwangerschaftsabbruch. Laut Anklage hatte er an jenem Abend Streit mit der Tochter seiner Lebensgefährtin. Er soll seiner schwangeren Stieftochter mehrmals eine Plastik-Kinderschaufel auf den Kopf geschlagen, sie zweimal mit der Faust in den Bauch geboxt, ihr ein Messer vorgehalten und gedroht haben, sie umzubringen.

Schaufel auf Kopf, aber keine Schläge in Bauch

Nur stimmt dies auch? Jeder erzählte da etwas anderes. Er sei verärgert gewesen, weil die 23-Jährige ihre drei Kinder immer bei der Mama abgab. An jenem Tag sei Fatma sechs Stunden beim Friseur gewesen. Als er sich darüber beschwerte, habe sie ihn attackiert und gekratzt. Da habe er ihr dreimal mit der Schaufel auf den Kopf geschlagen, sie aber weder in den Bauch geboxt noch mit einem Messer bedroht, ließ der Angeklagte seinen Anwalt erklären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stimmt nicht, erklärte wiederum die Stieftochter. 30 Mal habe er ihr die Schaufel auf den Kopf geschlagen, ihr mehrere Ohrfeigen verpasst, sie fast die Treppe runtergeschubst und ihr aus nächster Nähe mit dem Messer vor dem Bauch rumgefuchtelt und gedroht.

Verschieden Aussagen zum Tatverlauf

Allerdings änderten sich ihre Aussagen ständig und deckten sich auch nicht mit dem, was sie bei der Polizei erzählt hatte. Auch ihre Mama war bei ihren Aussagen sehr flexibel. Die 42-Jährige steht zwischen ihrer Tochter und ihrem Lebenspartner, wollte erst gar nicht aussagen und bestätigte dann eher die Angaben des Angeklagten. Die Mama hatte nicht gewollt, dass ihre Tochter damals die Polizei rief und Anzeige erstattete und ließ sie das wohl merken. „Ich habe das Gefühl, dass ich Schuld daran bin, dass er im Gefängnis sitzt“, sagte die 23-Jährige. Ein Familienzoff, der vor Gericht landete und noch viele Fragen offenlässt. Prozess wird fortgesetzt.

DNN