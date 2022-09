Unbekannte haben auf dem Weißen Hirsch in Dresden ein Hakenkreuz an die Fassade eines Gebäudes geschmiert. Außerdem hinterließen sie einen Schriftzug, der Staatsschutz ermittelt.

Dresden. Unbekannte haben am Montag ein Hakenkreuz an einer Fassade in Dresden-Weißer Hirsch hinterlassen. Gegen 12 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass das etwa 70 Zentimeter umfassende Symbol mit schwarzer Farbe an eine Wand geschmiert wurde. Die Täter hinterließen auch einen Schriftzug. Der Staatsschutz ermittelt, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Von SP