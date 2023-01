﻿Haftstrafe nach Attacken auf vier Frauen in Dresden

Dresden. „Sie sagen immer, sie haben Stress. Nein, Sie machen Stress. Sie fordern immer Respekt für sich ein, aber Sie haben vor nichts und niemanden Respekt, nicht vor anderen Leuten, vor allem nicht vor Frauen, nicht vor Polizeibeamten, nicht vor dem Gesetz.“ Klare Worte der Staatsanwältin, die der Angeklagte aber genauso genervt und überheblich entgegen nahm, wie alles andere. Motto: Mir kann keiner, ich bin unschuldig, alle anderen lügen.

Falsche Angaben sind normal

Mit der Wahrheit ist das bei ihm so eine Sache, er hat da seine eigene. Der junge Mann ist irgendwo, irgendwann geboren und hat auch einen Namen. Nur bietet er da mehrere Möglichkeiten: Karime L., geboren 1997 in Libyen oder Achmed N., 1993 in Algerien geboren.

„Ich habe, als ich 2018 nach Deutschland kam, falsche Angaben gemacht“, sagte er mit größter Selbstverständlichkeit. 2018 wurde er auch das erste Mal verurteilt, mittlerweile hat er zehn Vorstrafen. Im Sommer 2021 kam er aus der Haft, legte ein halbes Jahr später wieder los und stand nun wegen Raubes, sexueller Nötigung und Belästigung sowie Körperverletzung vor dem Amtsgericht.

Alle Tatvorwürfe bestritten

Vorwurf 1: Er hat nachts eine 34-Jährige am Jägerpark zu Boden gebracht, begrapscht, ihr die Hose heruntergezogen, sie, als sie sich wehrte, gewürgt, geschlagen und ihr Handy und Tasche geraubt. Stimmt nicht, im Gegenteil, sie hätte ihn bestohlen. Sexuell attackiert habe er sie nicht: „Sie war hässlich.“

Vorwurf 2: An der Alaunstraße schlug er eine Frau zu Boden, die fiel mit dem Hinterkopf auf eine Stufe und verletzte sich. Stimmt nicht ganz: Er habe ihr zwar eine runtergehauen, aber aus Notwehr, denn sie habe ihn geschlagen und beleidigt. Ein unbeteiligter Zeuge hatte alles gesehen und weder Beleidigungen noch einen Schlag von ihr bemerkt.

Vorwurf 3: Er bedrängte und belästigte in der Neustadt zwei sehr junge Frauen, griff ihnen in die Haare. Auch falsch. „Das ist kein Grund für eine Anzeige. Es gibt in letzter Zeit so viele Anzeigen. Das ist unmöglich“. Unmöglich – da hat er recht. Er wurde zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, war danach etwas perplex und kam ein bisschen von seinem hohen Ross runter.