﻿Urteil in Dresden gefallen: Lange Haftstrafe für Mord an Mutter

Dresden. Am 11. Februar rief ein Mann bei der Dresdner Polizei an und erklärte, gerade seine Mutter umgebracht zu haben. Die Beamten fuhren zu der Adresse, am Hauseingang stand der Sohn, ließ sich festnehmen und bedankte sich. In der Wohnung fanden die Polizisten die tote Frau.

Ihr Sohn hatte der schlafenden 84-Jährigen mehrmals einen etwa vier Kilogramm schweren Stein auf den Kopf geschlagen und ihr danach mit einem Cuttermesser den Hals durchtrennt. Wegen Mordes musste sich Alexander M. seit November vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts verantworten. Nun wurde der 50-Jährige zu sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Mutter war der sichere Hafen

„Die Tat ist nicht verständlich ohne die Vorgeschichte“, erklärte der Vorsitzende Richter Herbert Pröls. „Er hat seine Mutter nicht gehasst, es war eine sehr äquivalente Beziehung. Sie war seine Bezugsperson von Kindheit an.“ Aber Alexander M. ist krank und er leidet unter schweren Depressionsschüben. Er hat vieles in seinem Leben ausprobiert, ist aber nicht belastbar, funktioniert etwas nicht, wirft er alles hin. Er sogar einen Suizidversuch hinter sich. Zufluchtsort war immer seine Mutter. Anfang 2022 wuchs dem Angeklagten mal wieder alles über den Kopf: seine schwangere Freundin wurde krank und trennte sich von ihm, er verlor seinen Job und zog zu seiner Mutter. „Die war sein sicherer Hafen, wo er immer wieder anlegte“, so der Vorsitzende.

Nach Depressionsschub zugeschlagen

An jenem Tag ging es der 84-Jährigen aber nicht gut und sie war auf der Couch eingeschlafen. Es war nichts Lebensbedrohliches – Alexander M. wollte sie auch nicht „erlösen“, er fühlte sich nur total überlastet. „Ich wollte nicht mehr, mir war alles zu viel. Ich war auf dem Balkon, sah den Stein, der da lag, nahm ihn mit ins Wohnzimmer und schlug zu. Damit sie nicht behindert überlebt, habe ich dann den Schnitt mit dem Cuttermesser gemacht.“ Danach habe er vom Balkon springen wollen, es „aber nicht geschafft“. Durch seine Krankheit war seine Steuerungsfähigkeit zwar eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Die Kammer nahm eine Strafrahmenverschiebung vor und kam so auf die knapp acht Jahre.