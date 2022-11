﻿Zu hoch: Hängengebliebener Lkw blockiert Dresdner Karstadt-Tiefgarage

Feuerwehrleute begutachten den Schaden an der Einfahrt.

Keine Zufahrt mehr: Am Dienstag ist an der Einfahrt zur Karstadt-Tiefgarage in Dresden ein Laster hängengeblieben. Er war zu hoch.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket