﻿Häftling randaliert in der JVA Dresden und auch vor Gericht

Der Verurteilte saß zunächst in der JVA Dresden, dann wurde er nach Leipzig verlegt.

Dresden. Abdurahman E. ist nicht sehr groß, eher schmal gebaut, aber sehr rabiat. Mehrere Beamte waren nötig, um ihn bei seiner Verhandlung im Amtsgericht zur Ruhe zu bringen. Der Libyer krakeelte und schrie erst im Haftraum und dann im Verhandlungssaal, spuckte rum, zerriss Papiere, machte es selbst seinem Verteidiger schwer. Er akzeptiere nur einen Anwalt aus Russland oder London, aber keinen deutschen Anwalt, erklärte er. Ausreden ließ er niemanden.

15 Vorstrafen

Schlechtes Benehmen ist bei dem Angeklagten kein Einzelfall. Er hat es auf 15 Vorstrafen gebracht – von Diebstahl, Bedrohung, Nötigung über Drogendelikte und Beleidigung bis zu gefährlicher Körperverletzung. Bewährungsstrafen mussten oft widerrufen werden. Seit Monaten sitzt er eine Gefängnisstrafe ab, benahm sich aber auch in der Haft daneben. Das brauchte ihn nun erneut auf die Anklagebank.

Laut Staatsanwaltschaft hat der 51-Jährige im vergangenen Jahr in der Dresdner JVA randaliert, ohne Grund einen indischen Mithäftling böse getreten und Justizbeamte attackiert.

Justizbeamte mit Messer bedroht

Er bewarf die Männer mit einem Wasserkocher samt heißem Wasser, bedrohte sie mit einem Messer und versuchte auf sie einzustechen. Verletzt wurde die Männer nicht, nur Helme und Ausrüstungen erlitten Blessuren. So laut Abdurahman E. sonst auch war, zu den Vorwürfen wollte er nichts sagen. Das taten die Zeugen und die bestätigten die Anklagevorwürfe.

Kurz vor Haftentlassung erneut verurteilt

Der 51-Jährige kam 2012 nach Deutschland, nachdem er zuvor für Gaddafi gekämpft hatte. Dabei erlitt er eine schwere Schulterverletzung, die in Berlin operiert und behandelt werden sollte, was nicht gelang, da der Angeklagte nach Libyen fuhr und erst viel später zurückkehrte. Er nahm Drogen, beging Straftaten, hatte und hat ständig Probleme, seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bringen und landete mehrmals in Haft.

In wenigen Tagen sollte er entlassen werden, daraus wird nun nichts. Er wurde zu einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Angeklagte wurde übrigens nach dem Vorfall in Dresden in der JVA Leipzig untergebracht, dort gibt es allerdings ein weiteres Verfahren gegen ihn.