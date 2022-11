﻿In Dresdner JVA gezündelt: Häftling wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht

Ein 57-Jähriger zündelte aus Frust in seiner Zelle in der JVA Dresden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden – in einem Gebäude mit eingeschlossenen Menschen ein Feuer zu legen birgt jedoch besonders massive Gefahren, mahnte die Richterin.

