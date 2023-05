﻿Neues Gymnasium in Dresden wird ein Jahr später fertig

Zum Schuljahresbeginn 2025/2026 sollte das Gymnasium LEO seinen Neubau an der Bodenbacher Straße beziehen. Daraus wird nichts. Das ist der Grund.

Dresden. Eine gute und eine schlechte Nachricht für das Gymnasium mit dem sinnigen Namen LEO (Linkselbisch-Ost). Die gute zuerst: Das Bauaufsichtsamt hat jetzt die Baugenehmigung für den Neubau an der Bodenbacher Straße erteilt. Und nun die schlechte: Der Neubau wird frühestens mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 in Betrieb gehen können. Das ist ein Jahr später als geplant. Im April hieß es noch aus der Verwaltung, das Gymnasium werde im Februar 2026 eröffnen können. Die 2019 gegründete Schule ist gegenwärtig in einem DDR-Schulgebäude am Berthelsdorfer Weg untergebracht. Die räumliche Situation für Schüler und Lehrer ist schwierig.