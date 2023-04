﻿Dresdner Gymnasium LEO will Schülerbetreuung verbessern

Mit der Hilfe eines Vereins für soziale Arbeit an Schulen will das Dresdner Gymnasium LEO die Betreuung seiner Schüler verbessern. Der Stadtbezirksbeirat Blasewitz bewilligt Förderung.

Das LEO-Gymnasium am Berthelsdorfer Weg 2.

Dresden. Mit der Hilfe eines Vereins für soziale Arbeit an Schulen will das Gymnasium LEO (Linkselbisch-Ost) am Berthelsdorfer Weg die Betreuung seiner Schüler verbessern. Schulleiterin Manja Posselt stellte das Vorhaben jetzt im Stadtbezirksbeirat (SBR) Blasewitz vor. Der stimmte zu, das Projekt mit 2700 Euro zu fördern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt liegen die angesetzten Ausgaben für das nächste Schuljahr bei rund 23 000 Euro. Dafür könnte eine Fachkraft ein Jahr lang für 13 Stunden pro Woche eingesetzt werden. Manja Posselt begründete im SBR, warum die Schule auf Geld für die Betreuung angewiesen ist. Das LEO ist, wie mehrfach berichtet, eine Schule im Aufbau. Zum Schuljahr 2025/26 soll sie in einen Neubau an der Bodenbacher Straße umziehen, bis dahin sind die Verhältnisse beengt.

Viele Schüler mit besonderem Betreuungsbedarf

Derzeit würden in den Klassenstufen 5 bis 9 rund 300 Schüler unterrichtet, sagte Posselt. Es gebe auch drei ukrainische Klassen mit 70 Schülern. „Wir sind keine Oberschule, keine Brennpunktschule, es gibt bei uns keine professionelle soziale Arbeit – wir gehören nicht zu den Schulen, denen eine solche Fachkraft zugestanden wird“, dennoch werde sie gebraucht. Es gebe eine beträchtliche Anzahl von Schülern und Schülerinnen mit Auffälligkeiten und besonderem Betreuungsbedarf, das führe zu Überforderung bei Schülern und Lehrkräften – diese könnten die zusätzlichen Aufgaben nicht leisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bislang habe man sich beholfen durch „Einkäufe“ von Kräften aus anderen Schulen, aber „wir brauchen ein kontinuierliches, offenes Betreuungsangebot durch Fachkräfte, und zwar keine Lehrer“. Dafür stünde der Dresdner Verein „cooperatio - Soziale Arbeit & Schule e.V.“ zur Verfügung. 2014 gegründet, ist er derzeit mit zehn Fachkräften an fünf Schulen im Einsatz, zwei Gymnasien, zwei Oberschulen (davon eine Freie Schule), eine Grundschule. Das LEO will dafür 20 000 Euro aus dem Topf des Freistaats für Ganztagsangebote beantragen. Dafür müssen allerdings 3000 Euro Eigenmittel nachgewiesen werden. Der Förderverein stellt 300 Euro, die restlichen 2700 bewilligte der SBR einstimmig.