﻿Gute Quote für die Annenhöfe in Dresden

Die Annenhöfe am Postplatz sind gut vermietet. Ende 2022 wurde das Bürogebäude in zentraler Lage fertiggestellt. Renommierte Unternehmen, aber auch die Stadtverwaltung sind eingezogen.

Dresden. – Das Bürogebäude Annenhöfe am Postplatz ist zu 70 Prozent vermietet. Das teilten am Dienstag DW Real Estate GmbH (DWRE) und Goldman Sachs mit, die die Betreuung des Gebäudes übernommen haben. Die Annenhöfe verfügen über etwas mehr als 20000 Quadratmeter Mietfläche. In den oberen Etagen befinden sich Büroflächen, die von Sondernutzungsflächen im Erdgeschoss ergänzt werden.

Von Verwaltung bis Hochschule

Neue Mieter des Ende 2022 fertiggestellten Gebäudes sind unter anderem die Landeshauptstadt Dresden, die für das Amt für Schulen rund 3600 Quadratmeter nutzt, die private Hochschule IU Internationale Hochschule mit etwa 2100 Quadratmetern, der Technologiekonzern Rohde + Schwarz mit 2400 Quadratmetern sowie das IT-Unternehmen ADP mit 2600 Quadratmetern.

Verhandlungen für die restlichen Flächen

Holger Wachter, geschäftsführender Gesellschafter der DWRE, erklärte: „Wir freuen uns, dass die Annenhöfe als hochmoderner Büroneubau in erstklassiger Lage Ende 2022 in Betrieb gehen konnten. Das Objekt bietet attraktive Flächen, bei denen wir aktuell nach wie vor eine starke Nachfrage in Dresden sehen.“ Für die restlichen Leerflächen finden derzeit fortgeschrittene Verhandlungen mit weiteren namhaften Mietern statt, so Wachter.

Begrüntes Dach und grüner Innenhof

Die Annenhöfe bieten eine sehr gute ÖPNV-Anbindung und verfügen neben einer LEED Gold-Zertifizierung über ein extensiv begrüntes Dach und einen begrünten Innenhof. Es gibt Fahrrad- und Lastenfahrradstellplätze, aber auch E-Ladestationen im Untergeschoss. Die Energieintensität des Ensembles liegt unter der ENEV-Anforderung für Neubauten. Neben einem Fernwärmeanschluss verfügt das Gebäude über redundante Glasfaseranschlüsse sowie eine vertikale Glasfaserverkabelung sämtlicher Mietflächen.