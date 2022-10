﻿Güterwagen am Bahnhof Friedrichstadt entgleist – THW im Einsatz

Die Helfer rückten mit dem Hilfszug der DB an und hoben den Güterwagen mit hydraulischer Technik wieder auf das Gleis.

Bereits am Mittwochabend ist am Bahnhof Dresden-Friedrichstadt ein Güterwagen entgleist. Am Donnerstag machte sich das THW daran, den Flachwagen wieder auf Spur zu bringen.

