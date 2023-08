Grundsteinlegung für neues Dresdner BSZ: Wird nun alles gut?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

gestern wurde der Grundstein für das neue Berufliche Schulzentrum „Franz Ludwig Gehe“ an der Freiberger Straße gelegt – etwas holprig, zunächst rutschte der Deckel der Zeitkapsel ab. Immerhin waren alle pünktlich - die Straße musste wegen eines Brandes in der Nacht zwischenzeitlich gesperrt werden.

Das steht sinnbildlich für eine Projektgeschichte voller Stolpersteine, die DNN-Autor Ingolf Pleil zu diesem Anlass rekapituliert: Umplanungen, eine Reform und auch die Flockenblumen-Blattschneiderbiene haben damit zu tun.

Stahl und Beton prägen derzeit das Baufeld für den Neubau des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Franz Ludwig Gehe an der Freiberger Straße in Dresden. © Quelle: Michael Lukaszewski

„Was lange währt, wird gut“, meinte denn auch OB Dirk Hilbert zum freudigen Anlass. Ob das nicht zu früh ist? Bis zur Fertigstellung im Sommer 2025 gibt es noch zahlreiche Gelegenheit für Pleiten, Pech und Pannen. Jetzt lesen

Wir gehen davon aus, dass die Einsatzstelle Freitag an den Betreiber und die Brandursachenermittler der Polizei übergeben wird. Michael Klahre Sprecher der Dresdner Feuerwehr zum weiteren Vorgehen nach dem Großbrand in einer Dresdner Lagerhalle

In der Wilsddruffer Vorstadt ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Feuer in einer Lagerhalle gekommen. © Quelle: Feuerwehr Dresden

Großbrand in Dresdner Lagerhalle gelöscht

Der Großbrand in einer Müll-Lagerhalle an der Rosenstraße unweit des World Trade Centers in Dresden ist gelöscht. Über Nacht wird Brandwache gehalten, am Freitag soll die Ursache für das Feuer ermittelt werden. Jetzt lesen

Schüler arbeiten in einem Klassenraum einer Grundschule an Computern. Foto: Friso Gentsch/Archiv © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Digitalisierung: Wenn Schüler weiter sind als die Schule

Overhead-Projektor und jahrealte Videorekorder: Der Digitalverband Bitkom beklagt die mangelnde digitale Ausstattung an Schulen. Zwar sei das Interesse an digitaler Bildung für Schülern und Lehrern hoch. Doch bei der Umsetzung hapere es. Jetzt lesen

10.30 Uhr: Staatssekretärin Barbara Meyer übergibt im Schloss Seifersdorf einen Fördermittelbescheid an den Bürgermeister der Gemeinde Wachau, Veit Künzelmann. Denn das Schloss soll ein Erlebnisschloss mit Besucherzentrum werden.

12 Uhr: Sperrung Terrassenufer - Im Zusammenhang mit dem Radrennen Škoda Velorace am Wochenende wird das Terrassenufer ab Steinstraße bis Devrientstraße/Ecke Kleine Packhofstraße von Freitag, 11. August, 12 Uhr, bis Sonntag, 13. August, 21 Uhr gesperrt.

Filmnächte am Elbufer

17 Uhr: Die drei Fragezeichen - Erbe des Drachen - Die drei Detektive dürfen ein Praktikum an einem Filmset machen und reisen dafür nach Transsilvanien. In Rumänien angekommen, werden sie auf dem Schloss von Gräfin Codrina mit einer Serie mysteriöser Ereignisse konfrontiert.

21 Uhr: Olaf Jagger - In der Mockumentary geht ein Mann auf die Suche nach der Wahrheit. Olaf Schubert erfährt von seiner Mutter, dass diese in den 1960-er Jahren eine Affäre mit dem weltweit bekannten Musiker Mick Jagger gehabt hat und fragt sich nun, ob dieser sein wahrer Vater sein könnte.

Flavor Flav von der Hip-Hop-Band Public Enemy © Quelle: Steve C.Mitchell/EPA/dpa

Ein junger DJ legte auf einer Party in der New Yorker Bronx nur die Instrumentalteile der Songs auf, ein Freund rappte dazu - und der Hip-Hop war geboren. Heute wird der Stil, der die Musikgeschichte verändert hat, 50 Jahre alt - und bekommt sogar ein eigenes Museum in New York.

Ex-Fußballmanager Reiner Calmund. © Quelle: IMAGO/Agentur Baganz

... das Abspeckprogramm von Reiner Calmund: Er hat wieder zugenommen – und seine Frau ist begeistert

Reiner Calmund wog einst 180 Kilogramm, in kürzester Zeit halbierte er dann sein Gewicht. Jetzt bringt der Ex-Sportmanager wieder etwas mehr auf die Waage – das freut vor allem Frau Sylvia. Jetzt lesen

