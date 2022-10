﻿Grünes Heft widmet sich u.a. der Sprengung am Geisingberg 1930

Geising. Ende der 1920er Jahre hatte das Basaltwerk am Geisingberg im Osterzgebirge ein mächtig gewaltiges Problem! Mit den althergebrachten Methoden der Steingewinnung konnte man sich gegen die billigere Konkurrenz in Österreich und der Tschechoslowakei nicht behaupten. Deshalb griff die Ostdeutsche Hartsteinwerke AG in Dresden eine neue propagierte moderne Technologie auf: die Kammer- oder Minensprengung, um auf einen Schlag eine große Menge vorzerkleinertes Gestein zu gewinnen.

Steinharter Widerstand

Das kam nicht bei allen gut an. Wie Wolfgang Barsch in seinem Beitrag „Basaltabbau am Geisingberg“ festhält, der in den neuen Mitteilungen 2/2022 des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz e.V. abgedruckt ist, unkte Arthur Klengel, einer der damals bedeutenden Heimatforscher des Osterzgebirge, in einem Appell: „Landsleute habt acht! – unser Geisingberg ist in Gefahr!“ Ähnlich sah es ein Redakteur in den Dresdner Neuesten Nachrichten, der in einem „Der sterbende Berg“ betitelten Artikel am 15. September 1929 vor möglichen Schäden am massiven Aussichtsturm, am Berggasthaus, den Promenadenwegen sowie am Tier- und Baumbestand warnte.

Auch mit Vorwürfen an die Landesforstverwaltung, die den Basaltabbau am Berg überhaupt erst gestattet hatte, sowie am Landesverein Sächsischer Heimatschutz, der tatenlos zugesehen habe, wurde nicht gespart. Die Sache ging hin und her, man stritt sich wie heute übers Fracking von Erdgas. Die Bedenkenträger hatten letztlich das Nachsehen – am 1. März 1930 erfolgte eine Großsprengung am Geisingberg mit reichlich 4000 Kilogramm Sprengstoff, der elektrisch gezündet wurde, was einen einzigen Wumms und nicht einen Doppelwumms bewirkte.

Begonnen hatte der Basaltabbau am Geisingberg 1899 – der geschäftstüchtige Steinmetzmeister und Tiefbauunternehmer Ernst Paul Jost aus Dresden hatte den steigenden Bedarf an Schotter für den Straßenbau und den Gleisbau der Eisenbahnen klar erkannt und ein entsprechendes Gesuch gerichtet, das nicht zuletzt vom zuständigen Förster befürwortet wurde, würde doch der Standort viele Arbeitsplätze in die an Industriearbeitsplätzen und auch sonst weitgehend bitterarme Gegend bringen. Aber irgendwann hat (bis auf die Wurst) bekanntlich alles ein Ende: 1943 wurde der Steinbruch geschlossen, bald darauf wurden die Werksanlagen abgebrochen. Geblieben ist eine aus einem Schmiedegebäude hervorgegangene Tauchbaude am Steinbruchsee, um die sich nach 1945 der Volkssportverein Niedersedlitz bemüht hatte und die heute vom Verein der Natur- und Wanderfreunde Niedersedlitz e.V. genutzt wird.

Regionale Kleinode

Auch sonst ist diese Ausgabe der populären „Grüne Hefte“-Reihe aus Dresdner Perspektive mit Gewinn zu lesen, ist das Gros der Aufsätze doch thematisch überwiegend Objekten im näheren und ferneren Umland der Landeshauptstadt gewidmet. So informiert etwa Hartmut Gräfe recht anschaulich über das alte Schulhaus in Cunnersdorf in der Sächsischen Schweiz – und zwar als Beispiel für gelungene Heimatschutzarchitektur, wie sie nach 1900 ungemein en vogue war und nicht zuletzt vom am 14. Juli 1908 in Dresden gegründeten Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. laut Gräfe „progressiv unterstützt und beeinflusst“ wurde. Es gab einen Vorgängerbau, aber der mangelhafte Zustand dieses Schulgebäudes war derart mangelhaft geworden, dass es zu wiederholten Beanstandungen des Bezirksarztes an die Königliche Bezirksschulinspektion in Pirna kam. Also durfte schließlich und endlich der Dresdner Architekt Oskar Menzel ran, am 19. April 1912 erging die Baugenehmigung durch die Amtshauptschaft Pirna.

Von nicht minder überzeugender Güte ist der Beitrag von Susann Gramm über Max Jacob und seine „Hartensteiner/Hohnsteiner Puppenspiele“. Sie vermittelt in ihrem „Streifzug durch 100 Jahre (Geschichte)“ etwa, dass – was kaum bekannt ist – Hund Struppi aus dem Kinderfernsehen der DDR „ein Hohnsteiner ist“ oder etwa auch, dass der sich über viele Jahre in der „Wandervogel“-Jugendbewegung betätigende Jacob sich einst in der „Grenzlandarbeit“ engagierte, was hieß, dass man in Böhmen und Mähren für die Sudetendeutschen spielte und auch Vorstellungen in Westpreußen und Oberschlesien gab. Und deutlich wird auch, welche Rolle das Baltikum bei den Hartensteinern bzw. dann Hohnsteinern spielte: Zwischen 1916 und 1919 hatte es Max Jacob kriegsbedingt ins Baltikum verschlagen, wo er zahlreiche Kontakte zu deutschbaltischen Familien hatte.

Jacobs Frau Marie, der Schnitzer der Hohnsteiner Puppen Theo Eggink, die Kostümschneiderin Elisabeth Grünwaldt sowie Elsa von Mende, die zeitweise Spielerin in der Hartensteiner Spieltruppe war – sie alle stammten aus dem Baltikum, wo vor allem in den Städten einst eine starke deutsche Minderheit lebte .

Interessante Fakten zur Geschichte des Umlands

Weitere Aufsätze sind Herrnhut und der Brüdergemeine, dem Porzellan von der Glashütte Heidelbach bei Seiffen sowie dem Forstmuseum in Sohland an der Spree (das Waldpädagogisch-Forsthistorische Zentrum der Oberlausitz ist nach Lage der Dinge das einzige Museum in Sachsen, das vollständig ehrenamtlich getragen wird) gewidmet. Couragiert ist auch der Beitrag „Gebaute Überzeugungen – lebendige Geschichte(n)“, der vermittelt, wie der Stand der Dinge von Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania, Gracehill in Nordirland sowie Herrnhut auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe ist. Über Herrnhut, das in diesem sein 300jähriges Jubiläum feiert, in den letzten Monaten viel geschrieben worden, aber so manches, was vermittelt wird, ist denn doch noch immer nicht wirklich bekannt.

So etwa, was die Einteilung der Brüdergemeine in „Chöre“ angeht. Die Bezeichnung zielt nicht auf Kirchenchöre ab. Wie man erfährt, zogen bald nach der Gründung Herrnhuts ledige Frauen wie auch ledige Brüder jeweils in Häuser zusammen, die Schwesternhaus bzw. Brüderhaus genannt wurden. Später gab es auch für Witwen und Witwer derartige „Chorhäuser“. In diesen Lebensgemeinschaften wurde zusammen gearbeitet, der gemeinsame Glaube und Alltag geteilt, erfolgten Ausbildung und Vorbereitung zu künftigem Missionseinsatz. In den Chorhäusern betrieben die Brüder vielerlei Handwerke und Gewerbe, die Schwestern besonders Gartenarbeit und Handarbeiten.

Abgerundet wird das Heft mit einer „Bestandsmeldung“ zum Jahrestreffen in Eibenstock, also mit Berichten von der Hauptversammlung und von den Exkursionen, sowie mit einigen Nachrichten (etwa zu den Aktivitäten der Regionalgruppe „Goldene Höhe“ e.V. Bannewitz/Possendorf im Landesverein) und Literaturhinweisen.

Heft Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. (Hg.): Mitteilungen 2/2022, 98 Seiten, zahlreiche Abb., 6,50 Euro, ISSN: 0941-1151

Von Christian Ruf