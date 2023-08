Einbruch ins Grüne Gewölbe: Wer bezahlt den Schaden?

Dresden. Der Betrag ist gigantisch: 89 Millionen Euro. Dafür bekäme man über 1700 nagelneue Polizeistreifenwagen. Es ist der Grüne-Gewölbe-Schaden. Der Schaden, der durch den Einbruch im November 2019 entstanden ist – obwohl ein erheblicher Teil der Beute zurückgegeben wurde. Die Summe, so sagte eine Vertreterin des Landesamtes für Steuern und Finanzen, resultiere aus den drei noch fehlenden Schmuckstücken und den Schäden an den zurückgegebenen Schmuckstücken, einschließlich ihrer Reparatur. Wer kommt dafür auf?

Gewiss nicht die Täter. Auch wenn sie es natürlich von Rechts wegen tun müssten. Aber sie haben kein Geld und werden auch in absehbarer Zeit nicht über – nachweisbare – Beträge verfügen, die den Grüne-Gewölbe-Schaden lindern könnten. So arbeitete der „Meisterdieb“ Wissam Remmo vor seiner Festnahme als Kurierfahrer für Urin und Blut in Berlin – und verdiente 1000 Euro netto.

Freistaat versichert seine Kunst grundsätzlich nicht

Eine Diebstahlversicherung, die der Freistaat abgeschlossen hat? Nein, der Freistaat versichert seine Kunst grundsätzlich nicht. Es sei denn, sie geht auf Reisen. Auf geplante Reisen. Da bleibt als Regressschuldner nur noch das Wachunternehmen DWSI, Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut. Es bewachte das Grüne Gewölbe in der Tatnacht – und bewacht es heute noch immer: mehr als dreieinhalb Jahre nach der Tat. Schwer erklärlich.

Derzeit läuft eine Neuvergabe des Bewachungsauftrags. Der Freistaat hat dieses Bewachungsunternehmen auf Schadensersatz verklagt. Schon im Dezember vergangenen Jahres hat er Klage beim Landgericht Dresden eingereicht. Der Freistaat fordert 15 Millionen Euro sowie 316 000 Euro für Schäden im Museumsgebäude und Einrichtungen. Begründung seiner Forderung: Mitarbeiter des Unternehmens hätten nicht sorgfältig genug gewacht und damit Pflichtverstöße begangen.

Anwälte der Sicherheitsfirma bestreiten Pflichtverstöße

So hätten sie nicht hinreichend auf die Monitore in der Sicherheitszentrale geguckt, nicht entschieden genug eingegriffen und nicht schnell genug die Polizei verständigt. Ein zentraler Vorwurf: Die Sicherheitsmitarbeiter hätten nicht mitbekommen, dass die Täter mehrmals vor der Tat über die Schlossmauer geklettert seien, um den Jahrhunderteinbruch auszubaldowern. Die Anwälte des Unternehmens bestreiten Pflichtverstöße.

Und so könnte die Beweiserhebung in diesem Zivilverfahren spannend und zeitgeschichtlich wertvoll werden: Denn auf den Aufnahmen, die seinerzeit, in der Woche vor dem Einbruch und am Tattag, von vier Außenkameras gemacht und auf die Monitore in der Sicherheitszentrale übertragen wurden, ist zu sehen, wie insgesamt viermal Männer über die Mauer klettern und anschließend zurückgeklettert kommen. Diese Aufnahmen sind wie Slapstick. Verblüffend ist zudem, dass sie keine Reaktion bei den Mitarbeitern in der Sicherheitszentrale auslösten. Der Betrachter fragt sich, was sie getan haben könnten – statt auf die Monitore geschaut zu haben. Geschlafen? Auf dem Handy herumgedaddelt? Geträumt?

Klageforderung kann erhöht werden

Interessant ist auch die Höhe der Klageforderung. 15 Millionen Euro bei einem entstandenen Schaden von 89 Millionen Euro. Differenz: 74 Millionen Euro. Das sind immerhin noch fast 1500 niegelnagelneue Streifenwagen. Gründe für die Klage auf einen Teilbetrag sind mehrere denkbar. Etwa: die Prozesskosten niedrig zu halten, und dann nachjustieren, wenn klar ist, wie das Gericht die Haftungsfrage beantwortet.

Die Klageforderung kann erhöht werden. Auch möglich ist auf der Grundlage der juristischen Sichtweise des Gerichs eine außergerichtliche Verständigung. Grund für den limitierten Ersatzanspruch kann aber auch sein, wie zu hören ist, dass die Haftplicht des Unternehmens auf diesen Betrag begrenzt ist. Kaum vorstellbar, dass das Unternehmen sechs Dutzend Millionen Euro berappen kann. Logische Folge ohne die Limitierung wäre die Insolvenz. Es gibt gute Argumente, dass dies nicht die beste aller Lösungen ist. Aber dann, das wäre die Konsequenz daraus, würde der Schaden vom Freistaat getragen – und damit von uns allen.

Riesenproblem Clankriminalität

So verspricht auch unter diesem Gesichtspunkt die mündliche Verhandlung Spannung. Ein Termin steht noch nicht fest. Mit ihm gerechnet wird kaum mehr in diesem Jahr. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, derzeit, so scheint es vielerorten, ganz besonders langsam.

Auch dieser Fall zeigt, zu welchem Riesenproblem die Clankriminalität für Polizei und Justiz in Deutschland geworden. Die einen leugneten das Thema aus politischen Gründen viel zu lange, andere kapierten nicht die Brisanz.

Parallelgesellschaften, die die deutschen Rechtsnormen und Werte ablehnen

Nun brennt es der Politik auf den Nägeln. Derzeit gibt es wöchentlich mehrere Vorschläge, was schnellstens getan werden müsste – mehr Ermittler, schneller arbeitende Strafgerichte, größere Gefängnisse, effizientere Gewinnabschöpfungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte eine „Allianz gegen Clankriminalität“ an, um „entschlossen durchgreifen“ zu können. Höchste Zeit.

Tatsache, dass schon seit Jahren Polizei und Justiz bei der Bekämpfung der Clankriminalität personell und materiell hoffnungslos überfordert sind. Der Humus, auf dem diese Form organisierter Kriminalität seit den 80er Jahren wächst und gedeiht, sind Parallelgesellschaften, die die deutschen Rechtsnormen und Werte ablehnen. Ein Denken und Handeln, das sich gegen die Grundfeste unseres Staates richtet.

Dr. Butz Peters ist Rechtsanwalt und Publizist in Dresden

