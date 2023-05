﻿Grünes Gewölbe Dresden: Prozess gegen Betrüger bis Juni unterbrochen

Dresden. Das Dresdner Landgericht hat den Prozess gegen einen mutmaßlichen Betrüger aus den Niederlanden unterbrochen. Die Staatsanwaltschaft will noch einen Polizeibeamten als Zeugen hören, der sich aber gerade im Urlaub befindet. Zudem fehlen noch immer Auskünfte zu den Vorstrafen des Angeklagten, vor allem aus den Niederlanden.

Der 55-Jährige aus Eindhoven hatte sich nach dem Diebstahl der Diamanten aus dem Grünen Gewölbe den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) gegenüber als Diamantenhändler aus Antwerpen ausgegeben und angeboten, den Rückkauf des Bruststerns des polnischen Weißen Adler-Ordens vermitteln zu können. Das Schmuckstück hätten ihm zwei Tschetschenen für 40 000 Euro angeboten.

Am 27. Dezember 2021 wurde dem Angeklagten die Summe von Vertretern der SKD in einem Hotel in Antwerpen übergeben, allerdings verschwand der Mann mit dem Geld. Im März 2022 wurde er in den Niederlanden festgenommen und nach der Verbüßung einer dortigen Haftstrafe nach Deutschland ausgeliefert. Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte die Tat gestanden. Die Hauptverhandlung wird am 16. Juni fortgesetzt.

