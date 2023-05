﻿Grünes Gewölbe Dresden: Leichtes Spiel für Ganoven und Verbrecher

Dresden. Im Namen des Volkes erging Dienstag am Landgericht Dresden das Urteil wegen des Einbruchs ins Grüne Gewölbe vor dreieinhalb Jahren. Naja - vielleicht sollte man besser sagen: wurde das Ergebnis eines Deals verkündet, der zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ausgekungelt worden war. Ein Angeklagter wurde mangels Beweisen korrekterweise freigesprochen. Die anderen erhielten wie versprochen vergleichsweise milde Haftstrafen.

Was der Deal für die Remmos gebracht hat, liegt auf der Hand. Sie mussten keine Mittäter ans Messer liefern und die Juwelen, die sie teilweise in einem jämmerlichen Zustand herausgerückt haben, waren für sie vermutlich wertlos weil unverkäuflich. Wo der Rest des Diebesgutes ist? Darüber herrscht mit dem Segen des Gerichts Schweigen. In Berlin-Neukölln, dem Stammsitz des Clans, dürfte die Freude groß sein.

Ein schlechter Deal

Die Beweislast gegen fünf der sechs Angeklagten war so erdrückend, dass es für deutlich längere Haftstrafen gereicht hätte. Das wäre ein Zeichen der Stärke gegenüber Berufsverbrechern gewesen, die diesen Rechtsstaat verachten. So gesehen war es ein schlechtes Geschäft. Ebenso unklar bleibt nach dem Urteil, wer eigentlich die Verantwortung dafür trägt, dass die Sicherheitslücken so eklatant waren, die Verbrecher so leichtes Spiel hatten.

Leichtes Spiel hatte auch jener Gauner, der die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) um 40.000 Euro erleichterte. Angeblich könne er den „Sächsischen Weißen Adler“ aus der Beute wieder besorgen, gaukelte ein 53-Jähriger Niederländer SKD-Chefin Marion Ackermann vor. Tschetschenen hätten ihm das Juwel zum Kauf angeboten.

„Frau Ackermann ist ja bekannt dafür, dass sie einfach Geld weggibt“

Zuvor, so der Angeklagte am selben Dienstag vor Gericht, habe er sein Glück bei der Soko Epaulette versucht. Ohne Erfolg. Bei den SKD hatte er mehr Glück: Man traf sich in Antwerpen, plauderte etwas über dies und das und dann habe er das Geld erhalten, sagte er aus. Frau Ackermann sei ja bekannt dafür, dass sie einfach Geld weggibt. Mal davon abgesehen, dass der Mann eher nach windigem Gebrauchtwagenhändler denn nach seriösem Geschäftsmann aussieht. Das ist unfassbar. Marion Ackermann mag eine großartige Kunsthistorikerin sein. Eine Generaldirektorin aber sollte mit beiden Beinen im Leben stehen.

