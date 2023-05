Sächsische Kultusministerin erleichtert über Haftstrafen für Juwelendiebe

Dresden. Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hat erleichtert auf den Abschluss des Prozesses zum Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe reagiert. Klepsch äußerte sich nach der Urteilsverkündung am Dienstag vor allem froh und dankbar, dass es den Ermittlungsbehörden im Rahmen des Verfahrens gelungen war, einen erheblichen Teil des Diebesgutes sicherzustellen. „Damit wurde ein Teil der Wunde in unserem Staatsschatz wieder geschlossen, und die Täter wurden rechtmäßig verurteilt“, sagte die CDU-Politikerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ungeachtet des Urteils werde der Freistaat prüfen, ob weitere rechtliche Ansprüche in einem zivilrechtlichen Prozess geltend gemacht werden, kündigte die Kulturministerin an. Sie bezog sich dabei auf den Schaden für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden durch die nicht zurückgegebenen Schmuckstücke.

Schmuckstücke sollen wieder im Grünen Gewölbe zu sehen sein

Klepsch freut sich nach eigenen Worten darauf, wenn nach Abschluss des Verfahrens die gestohlenen Schmuckstücke wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden können. Die Ministerin verwies darauf, dass das Sicherheitskonzept an vielen Stellen angepasst wurde, unter anderem durch eigene Wachleute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach über einem Jahr Dauer waren in dem Prozess zum Dresdner Juwelendiebstahl am Dienstagmorgen fünf Männer zu Haftstrafen zwischen vier Jahren und vier Monaten und sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichtes Dresden sah es als erwiesen an, dass sie im November 2019 wertvollen Schmuck aus dem Historischen Grünen Gewölbe gestohlen haben. Ein sechster Angeklagter wurde freigesprochen. Er hatte ein Alibi.

DNN