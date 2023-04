﻿Grüne nehmen sich der spontanen Freiluftpartys in Dresden an

Mit einem Antrag wollen sich die Grünen in Dresden des Themas Freiluftpartys annehmen. Dabei haben sie Rückendeckung der Kreativszene. In einem Jahr bestenfalls soll ein Konzept fertig sein.

Dresden. Erst wollte sich die SPD-Fraktion für Freiflächenpartys in Dresden einsetzen, jetzt schreiben es sich die Grünen auf die Fahne. Mit einem Antrag beauftragt die Grünen-Fraktion Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), „Möglichkeiten zur Durchführung von nichtkommerziellen spontanen Open Air Veranstaltungen im Stadtgebiet zu schaffen“. Thorsten Schulze (Grüne) und Lennart Happe vom Tolerave e.V. stellten ihre Vorstellungen zum Thema Freiluftpartys in Dresden vor. In einem Jahr soll bereits ein Konzept stehen.