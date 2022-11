﻿Grüne in Dresden: Keine Lösung im Bürgermeister-Poker

Die einen sehen eine Lösung im Machtpoker von Dresden nahen, die anderen treten auf die Bremse: Die Fraktionsspitze der Grünen erklärte jetzt, es gebe keinen mehrheitsfähigen und einvernehmensfähigen Kompromiss.

Dresden. Das Dementi kam prompt: Agnes Scharnetzky und Christiane Filius-Jehne, die Vorsitzenden der Grünen-Stadtratsfraktion, erklärten zu einem Gespräch mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Montag: „Weder an dieser noch an einer anderen Stelle konnten sich die vier Fraktionen bisher mit dem Oberbürgermeister auf eine mehrheitsfähige und einvernehmensfähige Lösung der Frage der Zuschnitte der Geschäftsbereiche und Neubesetzung der Beigeordnetenposten einigen.“ Die Verhandlungen würden andauern.