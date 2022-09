2017 gründeten Reichsbürger die Deutsche Gesundheitskrankenkasse - ohne Erlaubnis, ohne Kapital. Versprochene Leistungen konnten nicht erbracht werden. Jetzt wird am Dresdner Amtsgericht verhandelt.

Dresden. „Das war ein anderer Rechtskreis“, erklärte eine 72-Jährige im Brustton der Überzeugung dem Amtsrichter. Sie und die sechs weiteren Angeklagten aus der Reichsbürgerszene hatten sich nicht nur einen eigenen „Rechtskreis“ geschaffen, sondern im April 2017 in Dresden auch eine eigene Krankenversicherung gegründet und betrieben. Das allerdings illegal, deshalb wurden sie angeklagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre „Deutsche Gesundheitskasse“ (DeGeKa) sollte an Stelle der gesetzlichen Krankenversicherungen in Form eines Versicherungsvereins betrieben werden und bot ihren Mitgliedern umfangreiche Gesundheitsleistungen gegen einen Monatsbeitrag von 70 Euro an.

Geschäftsbetrieb verboten, trotzdem weitergemacht

Nur fehlten zwei wesentliche Dinge: eine Erlaubnis und das nötige Kleingeld. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte ihnen deshalb im Juli 2017 den Geschäftsbetrieb verboten. Es wurde trotzdem weitergemacht. Eigenkapital gab es nicht und in fünf Monaten wurden nur 49 Mitglieder geworben und 8100 Euro an Mitgliedsbeitragen eingenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein einfacher Beinbruch eines Versicherten war da noch drin, bei einem komplizierten mit OP und Klinikaufenthalt war die „Vereinskasse“ leer. Das Gute daran, es konnte nicht jeder Mitglied dieser „Versicherung“ werden. „Es war nur für Leute gedacht, die sich die Reichsstaatsangehörigkeit erworben haben“, sagte eine Angeklagte.

DeGeKa-„Erfinder“ Erhard L. erschien nicht zur Verhandlung

Alle Angeklagten gehören zur sogenannten Reichsbürgerszene, die weder die Bundesrepublik noch deren Rechtsordnung anerkennt. Der „Kopf“ der DeGeKa ist Erhard L., ein bundesweit bekannter Reichsbürger. Er und seine ebenfalls angeklagte Gattin erschienen aber nicht zum Prozess, ein weiterer Angeklagter fehlte wegen einer Covid-Erkrankung. Diese Verfahren wurden abgetrennt.

Für die verbliebenen vier Angeklagten, die zwar alle im Vorstand oder im Aufsichtsrat waren, deren Tatbeteiligung aber eher gering war, könnte es, bei einem glaubhaften Geständnis, eine Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage geben, kündigte der Richter an. Urteil folgt.