Großstreik in Dresden: Das war alles?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das war alles? Der größte Streiktag, den das wiedervereinigte Deutschland erlebt hat? Ja und Gott sei Dank. Das von vielen befürchtete Chaos blieb aus. Gut, es gab keine Flüge, es fuhren weder Bus noch Bahn. Doch irgendwie hatte das alles keine gravierenden Auswirkungen.

Die meisten Menschen hatten sich gut auf den großen Arbeitskampftag eingestellt. Einige hatten eine für Montag geplante Reise vorgezogen, anderen blieben im Homeoffice, stiegen aufs Rad oder ließen sich zur Arbeit fahren. Der flächendeckende Streik war ja lange genug vorher angekündigt worden. Zeit, sich zu organisieren.

Streikende DVB-Mitarbeiter am Betriebshof Trachenberge. Dort standen sämtliche Bahnen und ein Großteil der Busse still. © Quelle: Anja Schneider

Ob die Gewerkschaften mit dem gestrigen Tag ihr Ziel erreicht haben, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, ihre Forderungen zu akzeptieren, darf indes bezweifelt werden. Dafür ist es einfach zu glatt gelaufen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

19 Stunden Dauerstreit im Kanzleramt ohne Ergebnis. Diese Bundesregierung ist stehend k.o. Friedrich Merz Unionsfraktionschef zur Vertagung des Koalitionsausschusses

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Wochenkrippen in der DDR: Für Mütter bedeuteten sie Zeit zum Arbeiten, für Kinder oft ein Mangel an Nähe. (Symbolbild) © Quelle: ZB/Wittig/Bundesarchiv_Bild_183531690011

DDR-Wochenkrippen: Psychologen aus Dresden und Rostock untersuchen seelische Folgen für ehemalige Bewohner

Wissenschaftler des Uniklinikums Dresden erforschen mit Kollegen aus Rostock die psychischen Folgen der Unterbringung in den DDR-Wochenkrippen. Für ihre Studie suchen sie noch Betroffene, aber auch Menschen, die in einer Tageskrippe oder ganz zu Hause betreut wurden. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Einst als Herzmedikament vorgesehen, hat die Viagra vor 25 Jahren die Diagnose erektile Dysfunktion verändert. © Quelle: Gina Patan

25 Jahre Viagra: die blaue Potenzpille, die alles änderte

Seit 25 Jahren greifen Millionen Männer mit Erektionsstörungen zu Viagra. Das Potenzmittel hat dabei geholfen, Tabus zu brechen und den Leidensdruck vieler Männer zu beenden. Doch ein weit verbreiteter Irrglaube prägt noch immer das Image der blauen Pille – und sie hat längst nicht alle sexuellen Probleme der Männer gelöst. Jetzt lesen

Termine des Tages

18 Uhr: Autogrammstunde mit Iris Mareike Steen - Am Freitag erschien das neue Album „Grau wird bunt“ von Iris Mareike Steen. Zur Veröffentlichung geht sie direkt auf Autogrammstundentour. Heute trifft sie ihre Fans ab 18 Uhr in der Altmarkt-Galerie Dresden auf der Bühne in der Webergasse im Erdgeschoss.

Wer heute wichtig wird

Bundestrainer Hansi Flick © Quelle: Christian Charisius/dpa

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt gegen Peru bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Belgien ein weiteres Länderspiel. Bundestrainer Hansi Flick will auch den zweiten Test erfolgreich bestreiten. „Das ist ganz klar der Fokus“, sagte der 58-Jährige.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Michelangelos „David“-Statue in der Galleria dell'Accademia in Florenz (Archivbild). © Quelle: Antonio Calanni/AP

... die Frage: „Ist das Kunst oder Pornografie?“

Kunst oder Pornografie? Eine Schulleiterin im US-Staat Florida musste zurücktreten, weil an ihrer Schule im Kunstunterricht ein Bild der unbekleideten „David“-Statue von Michelangelo gezeigt wurde. Die italienische Galerie, in der das Kunstwerk ausgestellt wird, sprach daraufhin eine Einladung aus. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play