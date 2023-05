Flauschalarm im Großen Garten: Gänseküken verzücken die Dresdner

Dresden. Hoppla, was watschelt denn da durchs Gras? Gleich mehrere Grauganspärchen am Carolasee im Großen Garten in Dresden haben derzeit Nachwuchs und verzücken mit ihren kleinen, flauschigen Küken die Passanten. Gemeinsam mit Mutter und Vater Gans grasen die Kleinen teils sogar auf dem Grünstreifen an der Tiergartenstraße – und lassen sich auch von Spaziergängern, Joggern, Radfahrern und den vorbeirollenden Autos nicht aus der Ruhe bringen.

Graugänse sind die zweitgrößte Gänseart in Europa und zählen zu den häufigsten Wasservögeln. Die Ganter bringen schon mal bis zu vier Kilo auf die Waage, imposant ist die Flügelspannweite von bis zu 1,80 Meter! Anders als ihre „grauen“ Eltern haben die flauschigen Küken noch ein gelbbraunes Gefieder.