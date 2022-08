Olaf Kahl war deutschlandweit Blutsaugern auf der Spur. In Dresden machte er eine überraschende Entdeckung.

Dresden. Es mutet schon etwas seltsam an, wenn ein Mann gestandenen Alters mit einer großen weißen Fahne in der Hand durch den Großen Garten läuft, immer wieder stehenbleibt und die Umgebung mustert. Erst zieht er das einen Meter breite, an einem Bambusstab befestigte Flanelltuch auf einer Länge von zehn Metern über Efeu und Laub im Gebüsch, dann zwischen Bäumen über die bodennahe Vegetation. Schließlich tritt er auch auf eine große Wiese und streift die Fahne übers Gras bzw. das, was durch die lang anhaltende Trockenheit davon übrig geblieben ist.

15 Fahnenzüge macht er insgesamt auf diese Weise. Nach jedem Mal sucht er akribisch den weißen Stoff auf beiden Seiten ab. Immer wieder nimmt er mit einem schmalen Pinsel kleine Tierchen vom Stoff und transferiert sie in Plastikröhrchen, die er sorgfältig verschließt.