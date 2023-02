﻿Großer Garten Dresden – das ist der Masterplan zur Rettung

Dresden. „Der Große Garten ist unser Sorgenkind“, sagt Claudius Wecke. Er ist bei der Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen (SBG) mit seinem Team für die Gartenanlagen zuständig. 18 sind es insgesamt. Die Bäume im Großen Garten seien zum großen Teil geschädigt, viele davon teilweise oder ganz abgestorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist das Problem?

Ursache ist insbesondere der Klimawandel mit extremen Witterungsverhältnissen wie lang anhaltender Trockenheit und Hitze. „2022 zum Beispiel gab es von Februar bis Mitte August keine nennenswerten Niederschläge. Die Wasserläufe zwischen Carolasee und Neuteich waren wochenlang ausgetrocknet. Im September hat es dann wieder extrem viel geregnet“, blickt Claudius Wecke zurück.

Kürzlich abgestorbene Bäume im Gehölzbestand des Großen Gartens (rote Kreise). © Quelle: SBG/Florian Hoyer, 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Man darf nicht die Gesamtmenge sehen, die es im Jahr geregnet hat, sondern wie die Niederschläge verteilt sind. Wenn über ein halbes Jahr Dürre herrscht und dann kommt viel auf einmal, nützt das den Bäumen nur wenig.“

Zum anderen machen der Gartenanlage aber auch die Lage im innerstädtischen Raum, der sich im Sommer besonders aufheizt, sowie die vielen Menschen, die im Park Erholung suchen, massiv zu schaffen.

Claudius Wecke, Leiter Bereich Gärten der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH. © Quelle: Florian Bröcker

Claudius Wecke meint das so: „Dadurch, dass ein Teil unserer Besucher die Parkordnung nicht beachtet, über die Wiesen läuft, dort Picknick macht, spielt oder auf Bäume klettert, wird auch das Erdreich im Wurzelbereich der Bäume immer weiter verdichtet. Das trägt dazu bei, dass die Vegetation, die sowieso schon gestresst ist, noch mehr leidet.“

Vor allem die Buchen, wie die wertvollen Bouché-Buchen auf dem Schmuckplatz, seien besonders empfindlich gegen Oberflächenverdichtung. Wasser und Nährstoffe könnten dann nicht so gut aufgenommen werden und die Wurzeln nicht mehr atmen.

Wie wird der Park geschützt?

Es gibt im Großen Garten eine Streife, die die Parkbesucher auf die Einhaltung der Parkordnung hinweist. Auch die Gärtner tun das.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Durch eine rücksichtsvolle Nutzung des Großen Gartens im Sinne der Parkordnung kann jeder zur Erhaltung des wertvollen Gartendenkmals beitragen“, appelliert Claudius Wecke. Erholen kann man sich im Großen Garten trotzdem, zumal es ausgewiesene Liegewiesen an der Jungen Garde und östlich des Torhauses gibt.

Wie steht es konkret um die Bäume im Großen Garten?

In den zehn größten Gartenanlagen der SBG mussten 2022 insgesamt 305 Bäume gefällt werden. „Zwei Drittel davon allein im Großen Garten“, so Claudius Wecke. Zur Fällung vorgesehen seien weitere 900 Bäume, davon über 750 allein im Großen Garten.

Besonders gefährdet seien die wertvollen Altbaumbestände. Schäden finden sich an allen Baumarten, vor allem aber an den wertvollen alten Eichenbeständen.

„Dass selbst Eichen im besten Alter so große Probleme haben und massiv absterben, zeigt uns deutlich, dass sich grundsätzlich etwas verschoben hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stark gelitten haben durch Hitze und Trockenheit auch die alten Rhododendronbestände im Großen Garten. Krankheiten und Schädlinge haben an den geschwächten Gehölzen leichtes Spiel.

Entwicklung von Fällmaßnahmen in den zehn größten Gartenanlagen der SBG in den vergangenen Jahren. © Quelle: SBG

Wie viel Geld wird für Baumpflege ausgegeben?

„2021 waren es noch 450 000 Euro, vergangenes Jahr 1,2 Millionen Euro“, macht der Leiter des Bereiches Gärten die Dimension deutlich.

Die Gärtnerinnen und Gärtner in den Parks bekommen dabei Unterstützung durch Fremdfirmen. Trotzdem ist der Anteil der Arbeitszeit, den das Gärtnerteam des Großen Gartens für die Baumpflege aufwendet, weiter gestiegen. 2021 waren es 24 Prozent, vergangenes Jahr 30 Prozent. Tendenz weiter steigend.

Ist der Große Garten eines Tages kahl?

Nein. Es ist erklärtes Ziel, das Bild dieser historischen Gartenanlage zu erhalten. Dazu gehören maßgeblich die Bäume.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Was getan werden muss, damit bestehende und neu gepflanzte Bäume eine Zukunft im Großen Garten haben, das wird gerade eruiert. Im Rahmen eines vom Bund geförderten Modellprojektes, das sich mit dem Klimawandel in historischen Gärten beschäftigt, stehen für die Entwicklung von Maßnahmen am Beispiel des Großen Gartens und des Schlossparkes Pillnitz bis Ende 2024 insgesamt 3,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Aufgrund der anhaltenden Dürre des Sommers 2022 abgestorbene Bäume im Großen Garten. © Quelle: SBG/Florian Hoyer, 2022.

Was ist schützenswert im Großen Garten?

Der Große Garten ist 400 Jahre alt und in dieser Zeit stetig Wandlungen unterworfen gewesen. Was ist aus welcher Zeit heute noch erhalten und schützenswert? Um das herauszufinden, wird gerade eine denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet. In diesem Zusammenhang werden auch alle Strukturen in der Anlage wie Wege, Pflanzungen, Gewässer und ähnliches vermessen und mit historischen Plänen verglichen. „Auf gärtnerischer Ebene ist das eine wertvolle und wichtige Entscheidungsgrundlage“, sagt Claudius Wecke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie soll der Baumbestand wieder wachsen?

Über 200 Baumarten gibt es im Großen Garten. Die Artenvielfalt sollen erhalten bleiben. Doch wie sinnvoll ist es, zum Beispiel wieder Eichen zu pflanzen, wenn die gerade solche Probleme haben? Der Gedanke ist, kleinere, junge Bäume, die anpassungsfähiger sind als große, alte Bäume, vor Ort anzuziehen. Deshalb wird im Großen Garten (und in Pillnitz Am Schlossberg in kleinerer Form übrigens auch) wieder eine Baumschule eingerichtet.

Dieser Ausschnitt aus einem historischen Plan aus dem Jahr 1902 zeigt den Bereich um das Palais im Großen Garten. Auch damals befand sich am Palaisteich eine Baumschule (grün markiert). © Quelle: Repro: Catrin Steinbach

Entstehen soll sie neben dem Sommercafé am Palaisteich. Es handelt sich um eine 5500 Quadratmeter große Fläche. Zu Zeiten Friedrich Bouchés (1850–1933), der fast 50 Jahre lang Direktor im Großen Garten war, existierte dort schon mal eine Baumschule.

Die Gärtner im Großen Garten wollen den Genpool der im Großen Garten vorhandenen Arten erhalten und junge Bäume aus dem Saatgut der alten Bäume heranziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird auf Naturverjüngung gesetzt?

Ja und nein. Einfach wachsen lassen geht in einer gestalteten Gartenanlage kaum. „Die Naturverjüngung besteht aktuell zu 96 Prozent aus Spitzahorn. Der ist so konkurrenzstark, dass die Sämlinge anderer Baumarten nur wenig Chancen haben“, erklärt der Chef der im Landesbesitz befindlichen Gartenanlagen. Außerdem würde damit nicht nur die Gartenanlage, wie sie einst gedacht war, verschwinden. „Es wäre ebenso für den Naturschutz und die Artenvielfalt – sowohl Pflanzen als auch Tiere – ein Desaster.“

Allerdings ist auch ihm klar: „Dort, wo die Saat von alten Bäumen aufgeht, ist der Anwachserfolg am besten.“ Die Gärtner wollen deshalb im Park im Grunde kleine Baumschulinseln schaffen. Diese halten sie frei von Spitzahorn und sonstigem konkurrierendem Wildwuchs, so dass zum Beispiel kleine Eichen groß werden können.

Lesen Sie auch

Und wenn es mit den vorhandenen Arten nicht klappt?

„Dann braucht es einen Plan B. Dann müssen wir mit anderen, klimaresistenten Arten arbeiten“, entgegnet Claudius Wecke. Auch dazu werde längst geforscht, gibt es einen nationalen und internationalen Austausch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werden die Bäume im Großen Garten gewässert?

Im Großen Garten gibt es rund 15 000 erfasste Bäume. Alle zu gießen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber neu gepflanzte und besonders wertvolle alte Bäume müssen gewässert werden. Dazu werden im Großen Garten und auch in Pillnitz gerade die vorhandenen Bewässerungssysteme, unter anderem alte Brunnen, untersucht und wenn möglich ertüchtigt.

Um den Gärtnern das Gießen zu erleichtern, wird des Weiteren zusammen mit dem Barkhausen-Institut und der Professur für technisches Design an der TU ein halbautonomer mobiler Wassertank entwickelt. Er soll den Gärtnern Wege und damit Zeit ersparen, in dem er erst selbstständig zur Wasserzapfstelle und dann vollgetankt an den Ort im Großen Garten fährt, wo das Wasser gerade gebraucht wird.

Auf dem Weg zum halbautonomen mobilen Wassertank wurde dieser Prototyp zur Simulierung der erforderlichen Arbeitsprozesse angefertigt. Dabei ist das Erfahrungswissen der Pillnitzer GärtnerInnen bei der Bewässerung eingeflossen. © Quelle: www.tobiasritz.com

Grundsätzlich automatisch zu bewässern sei keine Option, so die Auffassung des Bereichsleiters Gärten. „Man kann, wenn man zu viel wässert, auch Schaden anrichten, weil sich durch Einschlämmungen der Boden verdichten kann.“ Deshalb sei eine gezielte Bewässerung wichtig. Da setze man zum einen auf die Erfahrung der Gärtnerinnen und Gärtner und zum anderen auf Sensoren, die die Bodenfeuchte messen. Bis Ende 2024 gibt es im Großen Garten voraussichtlich rund 30 dieser Sensoren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was können die Gärtner den Bäumen noch Gutes tun?

„Bei Neupflanzungen wird grundsätzlich die Erde verbessert beziehungsweise ausgetauscht, damit die jungen Bäume einen guten Start haben“, nennt Claudius Wecke ein Beispiel. Des Weiteren versuche man, verdichteten Boden im Wurzelbereich von alten Bäumen aufzulockern.

„Dazu treiben von uns beauftragte Fachfirmen mit Vibration eine durchlöcherte Lanze in den Boden. Mittels eines Luftdruckgerätes wird dann Luft ins Erdreich gedrückt, um den Boden zu lockern und das Porenvolumen zu optimieren“, erklärt Claudius Wecke. Bis zu 80 Zentimeter komme man auf diese Weise in die Erde. In diesem Zug könne man dann auch zusätzlich Substrat einbringen und düngen.

Abgestorbener, nachgepflanzter Baum inmitten verdorrter Wiesenflächen im Großen Garten im Sommer 2022. © Quelle: SBG/Florian Hoyer, 2022

Werden die Parkbäume generell gedüngt?

Nein. Es geht um eine gezielte Düngung. Zu viel von einem bestimmten Nährstoff richtet auch Schaden an. Man muss wissen, was die Bäume brauchen. Dazu gibt es in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bodenkunde und Standortlehre der TU Untersuchungen im Großen Garten und in Pillnitz. Es wurden Blattproben von den Kronenspitzen und Bodenproben entnommen, erzählt Claudius Wecke. „Wir wollen unter anderem herausfinden, was am Ende an Nährstoffen im Laub überhaupt ankommt, wie die Nährstoffverfügbarkeit im Boden aussieht und was wie verbessert werden kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was geschieht mit dem Holzschnitt im Großen Garten?

„Aus dem Gehölzschnitt werden wir künftig Pflanzenkohle herstellen“, so der Chef der Parks und Gärten. Bei Pflanzenkohle handele es sich um einen wertvollen Bodenzuschlagsstoff, der Wasser und Nährstoffe speichere und im Boden länger verfügbar mache.

Masterplan auf einen Blick kranke und abgestorbene Bäume fällen Baumschule aufbauen und selber vor Ort neue Bäume heranziehen dort, wo es möglich ist, aufgegangene Sämlinge von Zielbaumarten schützen und fördern Spitzahorn laufend zurückdrängen Bodenverdichtung entgegenwirken, zum Beispiel durch Belüftung gezielt wässern und düngen auf Grundlage weitreichender Untersuchungen aus Holzresten selbst Pflanzenkohle zur Bodenverbesserung herstellen den Garten als Gartendenkmal vermitteln, die Parkordnung stärker ins Bewusstsein der Besucher rücken und durchsetzen Möglichkeit zum praktischen Mittun im Rahmen eines Parkseminars im Oktober 2023 geben

Die mobile Anlage wird zunächst im gärtnerischen Betriebsgelände aufgestellt. „Mit der Anlage werden wir 25 bis 28 Tonnen Pflanzenkohle pro Jahr herstellen und den Bedarf in allen unseren Parks und Gärten damit decken. Die entstehende Abwärme soll in den Betriebsgebäuden genutzt werden.“