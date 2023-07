So geht es mit dem Gondelbetrieb und Imbissangebot im Großen Garten weiter.

Dresden. Seit 12. Mai kann auf dem Carolasee im Großen Garten wieder gegondelt werden. Was auch gerne in Anspruch genommen wird. Der neue Pächter am Carolasee, der den Bootsverleih betreibt, ist mit der Resonanz vor allem an den Wochenenden „sehr zufrieden“. Es laufe „besser als gedacht“, so René Girrbach.