Dresden. Am Sonntagnachmittag wurde in einer Wohnung in Dresden-Trachau eine erhebliche Menge Cannabis gefunden. Beamte der Polizei kontrollierten gegen 18 Uhr die Wohnung an der Leipziger Straße und entdeckten dabei eine Indoorplantage sowie eine Flasche mit Cannabisöl.

Gegen den 35 Jahre alten Deutschen wird nun ermittelt.

DNN