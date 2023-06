﻿Großer Garten: Wie die Klimakatastrophe die grüne Lunge Dresdens gefährdet

Aktuelle Ausstellung zum Thema

Hinter dem LED-Modell der Dresdner Waldorfschüler steht das Projekt „Klimawandel in historischen Gärten“ der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten, das vom Bundesbauministerium gefördert wird. Das Projekt will anhand der Beispiele Großer Garten und des Schlossparkes Pillnitz zeigen, wie sich Parks und Gärten an die Folgen des Klimawandels anpassen lassen. Mehr Einblicke in das Projekt bekommen Interessierte in der aktuellen Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit im Wissenschaftsforum Cosmo im Kulturpalast Dresden, wo auch das LED-Modell zur Visualisierung des Baumsterbens im Großen Garten zu sehen ist. Daneben zeigt die Ausstellung in über zehn Stationen mögliche Lösungsansätze für Probleme, die aus dem Klimawandel resultieren, von Recycling über nachhaltige Stadtentwicklung bis zur klimaverträglichen Landwirtschaft und Ernährung. Die Ausstellung öffnet bis 13. Juli dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. weitere Infos: wissen.schloesserland-sachsen.de/klimawandel