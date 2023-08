Großbrand in Dresdner Lagerhalle gelöscht – Schweres Gerät nötig

Dresden. In der Nacht zu Donnerstag ist in einer Lagerhalle an der Rosenstraße unweit des World Trade Centers in Dresden ein Brand ausgebrochen. Das Feuer erfasste die gesamte Halle, sorgte für einen großen Feuerwehreinsatz, giftigen Rauch und Straßensperrungen.

Der Brand war kurz nach Mitternacht ausgebrochen – warum, ist noch nicht bekannt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang aus der etwa 2500 Quadratmeter großen Halle dichter Rauch, auch Feuerschein war bereits zu sehen, hieß es. Binnen kürzester Zeit seien die Flammen durch das Hallendach gebrochen, es habe auch Explosionen gegeben.

Verpackungsmüll in Flammen

Die Feuerwehr war in der Spitze mit rund 100 Helfern im Einsatz. Am Morgen brachten die Kameraden zunächst den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf andere Gebäude. Für den Löscheinsatz verlegten die Einsatzkräfte mehrere Hundert Meter Schlauchleitung, um eine stabile Wasserversorgung herzustellen.

Gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk verschafften sich die Einsatzkräfte dann Zugang ins Innere, berichtete Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Dazu wurden Seitenteile der Halle entfernt. Zum Einsatz kam schweres Gerät. „Mit schwerer Räumtechnik wird das Brandgut aus der Halle herausgeholt und draußen dann mit einem Wasser-Schaummittel-Gemisch abgelöscht“, erklärte Klahre in einem Video-Update. Zum Einsatz kamen auch Drohnen des Arbeiter-Samariter-Bundes, um das Geschehen von oben zu bewerten.

Die Einsatzkräfte verlegten mehrere Hundert Meter Schlauchleitung, um eine stabile Wasserversorgung herzustellen. © Quelle: Roland Halkasch

Gegen 16 Uhr meldete die Feuerwehr dann: Feuer aus. Bis in den Donnerstagabend werden noch Restlöscharbeiten ausgeführt, danach wird es eine Brandwache geben, um ein Wiederaufflammen zu vermeiden. „Wir gehen davon aus, dass die Einsatzstelle am morgigen Tag an den Betreiber und die Brandursachenermittler der Polizei übergeben werden kann“, so Klahre.

In der Halle wurde überwiegend Verpackungsmüll aus der gelben Tonne gelagert, aber auch mehrere Fahrzeuge und Maschinen standen hier. Die Freiberger Straße war während des Einsatzes zeitweise gesperrt worden. Zwischendurch mussten die Straßenbahnlinien 12 und 7 eine Umleitung fahren. Wegen der enormen Rauchentwicklung wurden Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern um die Rosenstraße zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung hob die Feuerwehr gegen Mittag wieder auf.

