﻿Schwarze Rauchwolken über Pieschen

Dresden. Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei Dresden am Donnerstagabend in Dresden-Pieschen. Im Stadtteil Pieschen brennt seit etwa 20 Uhr eine alte Wäscherei an der Rehefelder Straße. „Der Dachstuhl brennt und ist bereits durchgebrochen“, sagte Michael Klahre, Sprecher der Feuerwehr, auf DNN-Anfrage.

Warnung über Gefahren-App Nina

Wegen der weithin sichtbaren schwarzen Rauchwolke und dem Brandgeruch über Dresden wurde die Bevölkerung über die Gefahren-Warnapp Nina gebeten, Fenster geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.