In Hamburg haben Fahnder in einem Schiffscontainer eine riesige Menge Heroin entdeckt. Dresden hat sich als wichtiger Umschlagplatz erwiesen. Nun gab es Durchsuchungen und Festnahmen.

Größter Heroinfund in Hamburg – Umschlagplatz in Dresden

Hamburg/Dresden. Bereits im August haben Fahnder im Hamburger Hafen in einem Schiffscontainer rund 700 Kilogramm Heroin sichergestellt – der bisher größte Fund dieser Droge in Deutschland. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, ist auch Dresden ein maßgeblicher Umschlagplatz für Heroin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deshalb durchsuchten in der Nacht zu Freitag und im Tagesverlauf Beamte mehrere Wohn- und Gewerberäume in Dresden, aber auch in Chemnitz, Hamburg und in den Niederlanden. Sichergestellt wurden unter anderem Unterlagen, Speichermedien und Fahrzeuge.

Untersuchungshaft und Auslieferungsersuchen

Die Staatsanwaltschaft Dresden, die das Verfahren aus Wiesbaden übernommen hatte, nachdem sich Dresden als Umschlagplatz erwies, hat gegen vier dringend Tatverdächtige Haftbefehle erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, das Heroin aus dem Iran nach Deutschland geschmuggelt zu ahhaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein 40-Jähriger mit türkischer und serbischer Staatsangehörigkeit wird als federführender Organisator der Transporte nach und des Verkaufs in Europa verdächtigt. Ein 35 Jahre alter Iraner steht im Verdacht, die Herointransporte in den Niederlanden unterstützt zu haben. Ein 54-jähriger Deutscher soll über seine Logistikfirma die Transporte abgewickelt haben. Ein 53 Jahre alter Türke wiederum gilt als Verbindungsmann zwischen dem Deutschen und dem Chef.

Alle Männer sind laut Staatsanwaltschaft verhaftet worden – einer in Deutschland, einer in Spanien, zwei in Holland, wo auch ein fünfter Mittäter vorläufig festgenommen wurde. Die in der Bundesrepublik Festgenommenen werden nun Haftrichtern vorgeführt. Für die anderen wurde die Auslieferung nach Deutschland beantragt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Von fkä