﻿Landgericht Dresden verhängt höhere Strafe für grapschenden Lehrer

Im August wurde ein Dresdner Lehrer zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er Schüler im Intimbereich begrapscht hatte. Er wollte einen Freispruch, ging in Berufung und bekam einen Nachschlag.

Einer der Geschädigten litt so unter den Übergriffen, dass er sich in psychologische Behandlung begeben musste (Symbolbild).

Dresden. Im August dieses Jahres wurde Karsten B. vom Dresdner Amtsgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. Der Staatsanwaltschaft war die Strafe zu gering, dem Angeklagten zu hoch. Beide legten Berufung ein. So wurde der Fall nun am Landgericht neu aufgerollt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schüler im Intimbereich begrapscht

Der Angeklagte war Lehrer an einer Dresdner Schule und soll 2016 und 2017 Schüler im Intimbereich betatscht haben. Wenn er mit einem Jungen allein war, brachte er das Gespräch auf sexuelle Themen, massierte den Schüler und griff ihm an die Genitalien. Die damals 14- und 15-Jährigen waren irritiert, trauten sich aber nicht, ih­ren Lehrer in die Schranken zu weisen.

„Es war sehr unangenehm und beschämend, aber ich habe nichts gesagt. Ich dachte ja, ich bin selbst schuld.“ Die Jungen schwiegen lange, erst viel später erstattete einer Anzeige. Ihr Lehrer machte vor Gericht weder zur Sache noch zu seiner Person Angaben, die Betroffenen mussten allerdings aussagen und dies fiel ihnen sichtlich schwer. Einer der Geschädigten litt so unter den Übergriffen, dass er sich in psychologische Behandlung begeben musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Verteidigung nur „kumpelhafte Belanglosigkeit“

Die Verteidigung wiegelte ab. Die Berührungen hätten nur kurz gedauert und seien eine "kumpelhafte Belanglosigkeit" gewesen, aber keine sexuellen Übergriffe, argumentierte der Anwalt. Das Amtsgericht gab dem teilweise statt. Moralisch seien die Taten verwerflich, nur juristisch, vor allem was die Erheblichkeit der Übergriffe betrifft, sei das Ganze etwas schwieriger, hieß es. In drei Fällen wurde Karsten B. freigesprochen, für einen Missbrauch erhielt die Geldstrafe.

Amtsgericht verhängte nur Geldstrafe

Die Kammer am Landgericht sah den Fall etwas anderes. Die Berufung des Angeklagten – sein Verteidiger hatte Freispruch gefordert – wurde abgewiesen. Karsten B. hüllte sich auch diesmal in Schweigen. Der Angeklagte habe das Vertrauen seiner Schüler schamlos ausgenutzt, erklärte die Richterin. Die Kammer sah zwei Fälle als erwiesen an und verurteilte den 58-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Seinen Job als Lehrer hatte er schon vorher verloren.