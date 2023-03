﻿Sicherheit für Radfahrer auf der Gostritzer Straße in Dresden: Showdown im Stadtrat

Dresden. Im Herbst 2024 will die Stadt mit der längst überfälligen Sanierung der Gostritzer Straße beginnen, die Pläne dafür liegen praktisch fast fertig auf dem Tisch. Doch jetzt wird sich voraussichtlich Ende März noch einmal der Stadtrat mit dem Vorhaben beschäftigen müssen – weil der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die Grünen bei der Sicherheit für Radfahrer erheblichen Nachbesserungsbedarf sehen.

Seit Jahren rollt der Verkehr auf der Verbindung zwischen Strehlen und Mockritz eher schlecht als recht über den maroden Asphalt, mühen sich Fußgänger auf krummen Gehwegen. Der Stadtrat hatte deshalb bereits 2014 die Sanierung der Straße beschlossen, vor sieben Jahren begannen schließlich die konkreten Planungen. Doch das vorgelegte Ergebnis überzeugt nicht alle. Weil in den Plänen keine Radwege vorgesehen sind, startete der Fahrradclub schließlich eine Petition – die fast 1700 Menschen unterschrieben.

„Sowieso-Maßnahme“ im Radverkehrskonzept

Im Kern fordern der ADFC und die Unterzeichner links und rechts der Fahrbahn je zwei Meter breite Radwege. Im 2017 beschlossenen Radverkehrskonzept, so argumentiert der ADFC, stünden diese als „Sowieso-Maßnahme.“ Die Straße sei eine wichtige Radroute in die Innenstadt, Ziele wie die 47. Grundschule und das Freibad Mockritz seien darüber zu erreichen.

Die Stadtverwaltung verwies ihrerseits darauf, dass während der Planungen mehrfach die Schaffung von Radwegen geprüft worden sei. Weil aber der Platz nicht reicht und sonst Bäume gefällt, Parkflächen gestrichen oder sogar angrenzende Grundstücke in Anspruch genommen werden müssten, hätten sich die Verantwortlichen dagegen entschieden. Eine Umplanung sei laut Verwaltung nach einem erneuten Stadtratsbeschluss möglich – würde den Baustart aber um mindestens zwei Jahre verzögern und weitere Kosten für Planungen verschlingen.

Keine Einigung im Petitionsausschuss

Die Petition mit den Unterschriften hatten die Mitstreiter vom ADFC an Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) überreicht. Die Umplanungen wären „keine Raketenwissenschaft“, so Stephan Kühn, der aber erneut den späteren Baustart zu bedenken gab. Immerhin versicherte er, andere Projekte mit älteren Vorplanungen wegen möglichen Widersprüchen zum Radverkehrskonzept genauer prüfen zu lassen.

In der vergangenen Woche musste sich schließlich der Petitionsausschuss mit dem Anliegen des ADFC beschäftigen. Fahrradclub und Verwaltung, aber auch ein Vertreter der Dresdner Verkehrsbetriebe und ei­ne Mitarbeiterin von Infra Tec – das Unternehmen mit fast 250 Beschäftigten hat seinen Sitz im Technologiezentrum an der Gostritzer Straße und unterstützt die Petition – trugen ihre Sichtweisen vor. Weil sich das Gremium aber am Ende nicht einigen konnte, überwiesen die anwesenden Mitglieder die Angelegenheit schließlich an den Stadtrat.

Keine Mehrheiten in Prohlis und im Bauausschuss

Denn dort kommt das Thema so oder so wieder auf den Tisch – weil die Grünen unabhängig von der Petition zwischenzeitlich einen Eilantrag eingebracht hatten. Auch darin steckt die zentrale Forderung, „dass die Belange des Radverkehrs in Form von separaten Radverkehrsanlagen berücksichtig werden“.

Im Stadtbezirksbeirat Prohlis war der Antrag bereits mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Ähnlich das Ergebnis im Bauausschuss. Nun sollen der Grünen-Antrag und die Petition in der vorletzten Märzwoche im Stadtrat behandelt werden.

Grüne: „Hat nichts mit Radverkehrsförderung zu tun“

Der Dresdner ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert appelliert ausdrücklich: „Wenn die Stadt nicht umsteuert, wird die Straße nach veralteten Plänen von vor zehn Jahren saniert und bleibt damit mindestens 30 Jahre ohne Radwege.“ Die Regelwerke würden für Hauptstraßen dringend zu separaten Radwegen raten, erklärt der ADFC-Chef.

Auch die Grünen verweisen auf veraltete Pläne und Zahlen. Autos und Fahrräder im Mischverkehr rollen zu lassen, habe zudem „nichts mit Radverkehrsförderung zu tun“, erklärt Grünen-Stadträtin Susanne Krause. Sie drängt darauf, wie im Antrag gefordert, wenigstens stadtauswärts einen Radweg anzulegen.

Verwaltung handelt so oder so

Der Dresdner CDU-Stadtrat Mario Schmidt, der zugleich im Stadtbezirksbeirat Prohlis sitzt, mahnt indes mit Blick auf den akuten Handlungsbedarfs einen raschen Baubeginn an: „Ich freue mich über jede neue Straße mit Radweg. In diesem Fall sind die Planungen aber weit fortgeschritten und haben viel Geld gekostet.“ Diese jetzt aufzumachen, „könne man niemanden erklären“.

Für den Fall, dass sich im Stadtrat dennoch dafür eine Mehrheit findet, will die Verwaltung auf der Gostritzer Straße übrigens trotzdem handeln. Denn dann würde zumindest die marode Asphaltschicht erneuert werden – bevor die Straße irgendwann richtig angepackt wird.